Royal Family: dopo William e Harry, anche Carlo ed Edoardo ai ferri corti?

Appartenere a una famiglia nobile non è cosa facile al giorno d’oggi, specialmente se la famiglia in questione risiede a Buckingham Palace. In concomitanza con le molteplici litigate tra William e Harry, altri problemi potrebbero arrivare ora per la famiglia reale. Questa volta, i protagonisti della faida sono i fratelli Carlo ed Edoardo, rispettivamente primo e quarto figlio di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Per spiegare con accuratezza gli ultimi avvenimenti, bisogna fare un passo indietro. Nel 1999 Edoardo d’Inghilterra, quarto e ultimo figlio di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo, decide di convolare a nozze con la sua Sophie Rhys-Jones, nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor. In questi casi, come dono di nozze, i figli dei sovrani ricevono un titolo nobiliare. Normalmente, il titolo che la coppia di sposi dovrebbe ricevere sarebbe quello di duca; Edoardo e Sophia, però, inaspettatamente, ricevono il titolo di conti Wessex. Questo regalo inaspettato venne, all’epoca, accompagnato da una promessa: nel momento in cui il duca Filippo di Edimburgo sarebbe morto, questo titolo sarebbe passato di diritto al figlio Edoardo.

La promessa infranta

Come tutti sappiamo, il consorte della regina è venuto a mancare non molto tempo fa. Cosa dovrebbe succedere ora? Ciò che la regina aveva promesso il giorno del matrimonio del suo ultimo figlio, ovvero, che il titolo di Filippo venisse ereditato da Edoardo. Questo potrebbe non accadere, perché Carlo, primogenito della regina ed eterno erede al trono, vuole tenere per sé il titolo di duca di Edimburgo. Perché? Perché il titolo di duca, in scala di successione, è più importante rispetto a quello di conte.

Questa volta, però, Carlo ha ragione a voler a tutti i costi tenersi stretto il titolo di duca di Edimburgo, perché secondo la Letters Patent emanata da Giorgio VI (un documento formale che fa acquisire ai reali particolari diritti), il titolo di duca spetterebbe proprio al primogenito della regina. Il giorno del matrimonio, però, la promessa fatta a Edoardo e Sophia è stata suggellata con un documento ufficiale, il quale attesta che la regina, il duca Filippo di Edimburgo e Carlo, principe di Galles, di comune accordo, concedano ai novelli sposi di ereditare l’ambito titolo di duca. Pere sapere come finirà questa faida tra fratelli e sapere chi si aggiudicherà il titolo di Filippo (mancato lo scorso aprile), dobbiamo aspettare il giorno in cui Carlo diventerà re: solo a quel punto l’attuale principe di Galles avrà il potere di cedere a suo fratello minore il titolo che, per volere dei genitori, gli spetterebbe.