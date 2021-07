Elisabetta Canalis torna in tv con un programma tutto suo: ecco dove e quando

Elisabetta Canalis, uno delle showgirl più apprezzate e seguite del nostro paese, torna finalmente in tv con un programma tutto suo. Scopriamo di cosa si tratta.

Nata a Sassari nel 1978, Elisabetta ha dato il via alla propria carriera sul piccolo schermo nel 2002 ricoprendo il ruolo di velina nel tg satirico Striscia la Notizia. Da allora la showgirl non si è più fermata diventando uno dei volti più noti dell’intero stivale e riuscendo a conquistare popolarità anche all’estero soprattutto dopo la chiacchieratissima relazione con l’attore George Clooney.

Elisabetta Canalis su Instagram

Negli ultimi anni la carriera televisiva non è stata il focus principale di Elisabetta che ha continuato con alcune apparizioni sporadiche come quella da giurata per Sanremo Young nel 2018 o ne Le Spose di Costantino dello stesso anno. Piuttosto la showgirl si è concentrata sulla sua attività online, collaborando con moltissimi brand di caratura internazionale grazie al suo seguitissimo profilo Instagram da quasi 3 milioni di follower.

Il nuovo programma di Elisabetta Canalis

Finalmente dopo molti anni di attesa per il ritorno di Elisabetta sul piccolo schermo è arrivato il momento, infatti la showgirl sarda sarà la conduttrice di Vite da Copertina, show in onda su Tv8 che ha l’obiettivo di raccontare la vita di personaggi famosi dedicando ogni puntata a una persona specifica. Il programma ha uno stile molto vicino al documentario e viene trasmesso dal novembre del 2016 garantendo dei discreti risultati alla rete televisiva.

Lo spin-off di Vite da Copertina

Elisabetta Canalis torna nel ruolo di conduttrice prendendo il posto della collega Rossana Cancellieri che ha condotto il programma nel 2020. Inoltre Cancellieri è stata anche impegnata nella presentazione dello spin-off Crimini da Copertina, show dedicato all’analisi di crimini irrisolti che vede la presenza in studio di svariati ospiti. Per scoprire, invece, come andrà questa nuova avventura di Elisabetta non resta che aspettare la nuova stagione di Vite da Copertina.