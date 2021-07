“Un posto al sole”: anticipazioni delle puntate in onda dal 2 al 6 agosto: colpo di scena inatteso

Un posto al sole, chi non lo conosce? La famosa soap opera in onda su Rai3, infatti, è stata trasmessa per la prima volta il 21 ottobre 1996. La fiction, interamente ambientata a Napoli, precisamente a Posillipo, racconta degli abitanti di Palazzo Palladini, un bellissimo condominio affacciato sul Vesuvio. Durante le prime stagioni, la storia è stata incentrata intorno alle vicende della famiglia Palladini, appunto, proprietaria dello stabile da generazioni. Capostipite della famiglia è il conte Giacomo Palladini che, alla sua morte, decide di lasciare in eredità tutti i suoi averi al nipote, Tancredi Palladini, e alla sua famiglia composta dalla moglie, Federica Casale Palladini, e tre figli: Alberto, Alessandro e Eleonora. Nel corso delle stagioni (ad oggi sono venticinque) si avvicendano una serie di personaggi più o meno importanti. L’enorme successo di questa soap tutta italiana è dovuto anche ai temi trattati: è stata, infatti, una delle prime fiction a non creare esclusivamente dinamiche amorose. Un posto al sole, nonostante vada in onda ormai da anni, non può di certo essere definita noiosa, grazie anche alle vicende che, all’interno della fiction, richiamano molto la vita reale. I personaggi, infatti, si trovano spesso ad affrontare casi di omicidi, rapine, problemi sociali e storie di camorra. Se siete curiosi di sapere alcune indiscrezioni sulle puntate in onda dal 2 agosto, allora siete nel posto giusto.

Ecco ciò che vedrete nelle prossime puntate

Gente che va e gente che viene a Palazzo Palladini. A partire dal 2 agosto, infatti, vedremo la figlia di Roberto tornare al palazzo, che però avrà subito uno scontro con Bianca. Il piccolo Jimmy, invece, lo vedremo per la prima volta alle prese con la sua prima cotta. Che dire di Samuel? Dopo una cena con Speranza andata male, deciderà di lasciare il condominio, ma la sua assenza e i comportamenti della ragazza, porteranno Mariella e Guido a porsi delle domande. Samuel, una volta andato via definitivamente dal palazzo, si troverà a fare i conti con l’accaduto e inizierà a elaborare l’idea dell’assenza di Speranza. Vittorio, intanto, sarà alle prese con un grande dilemma: chiedere a Speranza di rimanere a Napoli, ovviamente, insieme a lui.

In terrazza è di nuovo scontro tra Bianca e Cristina e, dopo il tentativo di tutti di mettere fine alle diatribe, sembrerebbe essere arrivata una tregua tra le due donne. La domanda è: avranno davvero deposto le armi o si tratta solo di una calma apparente? Intanto, Patrizio deciderà di offrirsi come babysitter per aiutare Clara, la quale però, nonostante apprezzi molto gli sforzi dell’uomo, cercherà di fargli capire quanto non voglia rappresentare un peso per lui. Dopo l’enorme felicità dovuta all’uscita del suo libro, Michele prende una decisione: essere più presente e passare più tempo con sua moglie. Questa scelta, però, avrà delle conseguenze. Aria di vacanza, invece, per Franco, Angela e Bianca che, prima di partire, esprimeranno il desiderio di salutare tutti.