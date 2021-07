Brutta avventura per Ida Platano: la dama di Uomini e Donne aggredita

“Sei un personaggio pubblico, devi accettarne le conseguenze”; “Se hai tutta questa fama la devi al pubblico che ti segue, ti aspettavi che fosse tutto rose e fiori?”: queste sono solo alcune delle frasi che ogni giorno, chi per lavoro vive sotto i riflettori, si sente ripetere in continuazione. Davvero, però, solo perché si è mediaticamente più in vista, è giusto che si accettino critiche e situazioni spiacevoli? Questo è ciò che è successo a Ida Platano, protagonista delle ultime edizioni di Uomini e Donne. La dama, come è lecito che sia, sta trascorrendo l’estate dividendosi tra i suoi doveri di madre, il lavoro e un po’ di meritato relax. Prima di raccontare ciò che le è successo, ripercorriamo insieme il percorso della bella siciliana.

Ida, infatti, è nata nel 1981 proprio in Sicilia. Aveva appena 18 anni quando la Platano è convolata a nozze e, sempre per amore, si è trasferita a Brescia, dove attualmente risiede e lavora come parrucchiera. Dal matrimonio nasce il suo primo e unico figlio, Samuele, che a causa della fine della sua storia con il padre del bambino, cresce da sola ricoprendo sia il ruolo di mamma sia quello di papà. Circa tre anni fa, Ida decide di partecipare al programma Uomini e Donne, durante il quale conosce l’uomo con cui ha instaurato un rapporto a dir poco burrascoso: Riccardo Guarnieri. Chi ha seguito il percorso della Platano in tv, conosce perfettamente le dinamiche della relazione nata sotto i riflettori. Quella con Riccardo è stata una storia difficile, terminata ufficialmente dopo la partecipazione a Temptation Island, nel 2018. La storia di Ida ha appassionato molti italiani: questo ha fatto sì che la bella dama diventasse molto popolare anche sui social. La popolarità, però, comporta anche situazioni poco piacevoli, proprio come è successo a Ida. Ecco il suo racconto.

“Sono stata attaccata quando ero al mare…”

Ida, tramite una storia sul suo profilo Instagram, racconta della disavventura che le è capitata durante una giornata trascorsa al mare. La dama, sui social, si sfoga così: “Una signora insinuava, commentava e parlava di mio figlio. Questa signora mi ha chiesto scusa”. Nonostante sia diventata un personaggio pubblico, Ida fatica ancora ad accettare le critiche che le vengono mosse. Critiche che, se riguardanti suo figlio e il suo ruolo di mamma single, la infastidiscono ancor più nel profondo.

Riguardo le insinuazioni sul fatto che suo figlio non sia un bambino felice, Ida risponde: “Se mio figlio viene cresciuto solo da me io ne sono orgogliosa, fiera tutti i giorni”, e aggiunge: “Io per mio figlio faccio entrambi i genitori e non permetto a nessuno di dire che è un poverino”. L’amore di mamma, come sempre, non conosce confini, e quando arriva il momento di difendere Samuele, specialmente da attacchi ingiustificati, Ida è sempre in prima linea.