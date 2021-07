Veronica Ciardi e il litigio con Sarah Nile: arriva la verità, cosa è accaduto tra le due

Nella diatriba in cui Sarah Nile è stata coinvolta con Veronica Ciardi, spuntano le parole di Margherita Zanatta, ecco quali sono state le dichiarazioni via social della figlia dell’ex campione di basket.

Cosa è accaduto

Nel 2009, Sarah Nile partecipò all’edizione del Grande Fratello, prima di allora si era fatta notare per essere diventata coniglietta del mese, nel gennaio dello stesso anno, dalla nota rivista Playboy. Nel reality ebbe modo di conoscere Veronica Ciardi, le due hanno avuto un’ottimo rapporto nella casa, poi proseguito anche fuori, divenendo grandi amiche e frequentandosi spesso, negli ultimi anni la situazione però è andata a cambiare.

Nel 2016, la Ciardi conosce il giovane calciatore Federico Bernardeschi, dopo un lustro ed una figlia avuta nel 20 i due si sono sposati, a poche ore dall’Europeo vinto dall’Italia, dove il giocatore è stato anche tra i rigoristi. Al matrimonio ha però fatto scalpore l’assenza della Nile, la quale non ha preso bene la decisione di non esserci, sfogandosi sui social, laddove ha mostrato il suo disappunto per quanto avvenuto di recente, sentendosi tradita dall’amica e nel contempo delusa per tutte le volte in cui aveva cercato di avvicinarsi a lei, concludendo poi l’amaro post con l’augurio di non vederla mai più.

Le parole della Zanatta

Su quanto avvenuto tra le due ex amiche, è spuntata Margherita Zanatta, altra concorrente del GF, ma nell’edizione 2011, figlia di Marino, apprezzato cestista negli anni ’70 di Milano e Varese, con ben 170 presenze in Nazionale, dove ha anche disputato 2 Olimpiadi. Le sue dichiarazioni, sempre su Instagram, sono state di difesa nei confronti di Veronica Ciardi, specificando di come si fidi molto di lei e dicendo di essere fortunata a volerla conoscere. Attaccando poi la Nile, pur non citandola, invitandola al silenzio e di aver proferito nei confronti dell’altra persona parole piene di assurdità e cattiveria.

