Il Paradiso delle signore, lo sfogo dell’attrice Giulia Arena: “Disperata …”

Sui social, la nota attrice Giulia Arena, una delle protagoniste del Paradiso delle Signore, ha commentato di essere disperata per non riuscire ad essere nella sua Sicilia, ecco cosa ha detto e conosciamo meglio il suo profilo.

Chi è Giulia Arena

Nata a Pisa nel 1994, sin da piccola si trasferisce a Messina, dalla città peloritana parte la sua prima avventura sotto i riflettori, candidandosi a partecipare all’edizione 2013 di Miss Italia, laddove viene presa, venendo eletta Miss Cinema. Preludio ad una carriera da attrice, affiancandola a quella di presentatrice, in particolare su La 7, dove conduce 2 edizioni di Mode e Modi, oltre a Gustibus, per poi passare a Rai 4, in cui gli viene affidata la conduzione di Kudos – Tutto Passa dal web, affiancata dal noto cantante Valerio Scanu.

I suoi ultimi successi

Le esperienze come attrice arriveranno poco dopo e sono più recenti, l’anno scorso ha interpretato Gioia Scuderi nella miniserie “Bella da morire“, facendo parte del cast principale di 8 episodi prodotti dalla Rai e trasmessa da Rai 1, proprio come il Paradiso delle Signore, soap del 2015, ma di cui ne fa parte dal 2018, vale a dire dalla terza stagione, attualmente la serie è arrivata alla quinta e proseguirà in futuro. Giulia Arena interpreta Ludovica Brancia di Montalto, ragazza ricca e snob ma colpita da diverse vicende amorose piuttosto travagliate.

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6, due importanti arrivi nel cast: ecco di chi si tratta

Cosa ha postato l’attrice

Sul suo profili Instagram, la giovane attrice, si dichiara disperata per non essere riuscita a trovare un volo per la Sicilia, dove ha vissuto per anni, ricordando come adesso si trovi a Milano, e proprio del capoluogo lombardo non ne apprezza il caldo estivo, rimpiangnedo quello dell’isola. Dall’altro si ritiene però soddisfatta, in quanto la difficoltà di trovare un biglietto dipenda da una ripresa del turismo nella sua adorata terra. Chissà se nei prossimi giorni, Giulia Arena riuscirà a trovare il volo per andare nella Regione siciliana e godersi le meritate vacanze.