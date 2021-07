Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia la giuria: le novità, passo indietro della conduttrice

Milly Carlucci è pronta a tornare con Ballando con le Stelle nel corso della prossima stagione televisiva, come confermato durante la presentazione dei palinsesti Rai 2021/22. Ma quale sarà la giuria dello show in onda su Rai 1? Scopriamolo.

In onda dal gennaio del 2005, Ballando con le Stelle in poco tempo è riuscito a conquistare milioni di telespettatori e ancora oggi continua a farlo.

La nuova stagione di Ballando con le Stelle

Come ogni anno in attesa della nuova stagione dello show, i telespettatori sono in fermento per scoprire i nomi che comporranno la giuria e i concorrenti che si sfideranno a colpi di passi di danza. Negli ultimi giorni sono finalmente arrivate novità riguardo coloro che avranno l’arduo compito di giudicare i ballerini in gara. Infatti la padrona di casa, Milly Carlucci, ha recentemente pubblicato un video di poco più di 2 minuti in cui ha mostrato alcuni retroscena del programma e annunciato i nomi che faranno parte della giuria.

Le novità della giuria di Ballando con le Stelle

In particolare, la conduttrice seduta in un bar al fianco del proprietario, il signor Federico, ha comunicato ai suoi follower che per la prossima edizione di Ballando con le Stelle non ci saranno cambiamenti nella giuria. Quindi sono confermati al tavolo: la coreografa Carolyn Smith, lo stilista Guillermo Mariotto, la giornalista Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni.

La reazione dei fan di Ballando con le Stelle

Il video non è ovviamente passato inosservato tra i fan di Milly, tanto da superare le 15 mila visualizzazioni e ricevere centinaia di commenti. In particolare gli utenti hanno mostrato grande entusiasmo per la conferma della coreografa Carolyn Smith mentre in alcuni casi si sono mostrati dubbiosi sulla presenza anche per questa stagione di Selvaggia Lucarelli e dello stilista Guillermo Mariotto. Nonostante ciò non hanno smentito l’euforia per l’attesa della nuova edizione di Ballando con le Stelle.