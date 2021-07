Beautiful anticipazioni: Quinn ed Eric divorziano. Il colpo di scena di Brooke

Brooke Logan è sempre al centro delle principali vicende della soap opera americana Beautiful. Secondo le anticipazioni darà del filo da torcere a Steffy Forrester per riavere un posto di spicco nell’azienda e anche a Quinn Fuller per un torto subito. Il suo intervento sarà determinante per allontanarla del tutto dal patriarca della famiglia Eric. Ecco in che modo.

Le indagini di Brooke su Quinn

Secondo le anticipazioni americane Eric Forrester chiederà il divorzio a Quinn Fuller dopo aver scoperto del suo tradimento con l’avvocato dell’azienda Carter. Il patriarca della famiglia caccerà l’ex moglie dalla sua vita, ma avrà un atteggiamento diverso con l’avvocato. In poche parole gli permetterà di lavorare ancora presso la Forrester creations, ma a una condizione: non vedere più Quinn. Inoltre gli affiderà il compito di portare avanti le pratiche del divorzio. Alla fine non rispetterà il patto, così la vedrà di nascosto per poi essere nuovamente scoperti. Brooke avrà un ruolo determinante nella faccenda, in quanto sarà mossa da uno spirito vendicativo. Ecco quali saranno le sue mosse contro colei che le ha causato solo guai.

Il vestito sospetto

Tutto accade quando Eric farà una videochiamata a Carter per mandare avanti le pratiche del divorzio. L’affascinante ogni uomo si troverà a casa sua dopo aver trascorso la notte con Quinn. Nella videochiamata si aggiungerà anche Ridge che non potrà fare a meno di notare un vestito da donna sul divano. A quel punto Brooke inizierà a insospettirsi, così cercherà di scoprire chi trascorre le notti con Carter. Per questo motivo circolerà spesso nei pressi della casa dell’avvocato. Non sarà difficile scoprire che la proprietaria del vestito non è altro che l’ex moglie di Eric. Farà di tutto per far confessare Carter e mettere ancor di più in cattiva luce la nemica e ciò manderà quest’ultima su tutte le furie. Del resto il suo è un modo per vendicarsi dell’affronto subito durante la sua festa di fidanzamento con Ridge.

Tanti colpi di scena per i telespettatori

I telespettatori compleanno del video che Shauna ha fatto mentre Brooke baciava Bill. Quinn non ha esitato a mostrarlo all’intera famiglia durante la festa del fidanzamento della coppia storica di Beautiful. Allo stesso tempo Brooke cercherà anche di avere un ruolo di spicco nell’azienda, approfittando dell’assenza di Steffy per via della nascita del figlio che ha reso padre il fidanzato Finn. Come se non bastasse Finn scoprirà che Quinn è la madre biologica, quindi la nuova suocera non piacerà per niente alla figlia di Rigde e Taylor. Per assistere a tutto ciò non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate.

