Beautiful, John McCook, avete mai visto la figlia dell’attore che interpreta Eric Forrester? Bellissima

John MacCook nei panni di Eric Forrester è uno dei personaggi più apprezzati di Beautiful, ma nella vita reale l’attore è sposato con una collega, Laurette Spang, scopriamo la splendida famiglia della coppia.

Nato il 20 giugno del 1944, John McCook ha dato il via alla propria carriera da attore nel 1985 prendendo parte alla miniserie Code Name: Foxfire, per poi 2 anni dopo approdare a Beautiful interpretando il personaggio di Eric Forrester e diventando uno dei volti storici e più longevi della soap opera.

La moglie di John McCook

John oltre ad essere un volto noto del piccolo schermo in tutto il mondo, è anche molto popolare sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 40 mila follower. Sulla piattaforma l’attore è molto attivo e ama condividere momenti della sua vita privata in compagnia dell’amata moglie Laurette Spang e dei 3 figli. Come John, anche Laurette nella vita è una nota attrice che ha preso parte a serie come Magnum P.I, Gemini Man e Battlestar Galactica in cui ha vestito i panni di Cassiopea.

Chi sono i figli di John McCook

La coppia formata da Laurette e John ha deciso di sposarsi il 16 febbraio del 1980 e da allora non si è mai più separata. Come già anticipato i due hanno avuto 3 figli: Jake Thomas nato nel 1981, Rebecca Jeanne nata nel 1983 e Molly nata nel luglio del 1990. A differenza dei primi due che non hanno nulla a che fare con il mondo della recitazione e dello spettacolo, l’ultima arrivata, Molly ha intrapreso la stessa strada dei genitori diventando un’attrice.

La carriera di Molly McCook

Dopo una prima fase di gavetta in cui ha interpretato ruoli minori in importanti serie come Glee o 10 cose che odio di te, Molly è riuscita a farsi spazio nel mondo delle recitazione riuscendo a prendere parte a serie come Modern Family e Agents of S.H.I.E.L.D, fino a essere scelta come protagonista della seconda stagione di The last man standing serie in onda su Fox.