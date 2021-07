Veronica Peparini, scatto del passato: piercing e capelli scuri, com’era la prof di Amici

Siamo abituati a vederla con i capelli biondi dagli inconfondibili tagli sbarazzini, eppure Veronica Peparini, l’amatissima coach di Amici, un tempo è stata mora, con un look dall’aria rock. Si fa a stento a riconoscerla.

L’ascesa del successo

L’insegnante di ballo Veronica Peparini, è entrata nei cuori dei fan per il suo modo dolce e diretto allo stesso tempo, sempre pronta a dare una mano ai suoi allievi, sempre determinata. La danza entra nella sua vita quando aveva 11 anni, all’interno della scuola di Renato Greco. E’ qui che Veronica assieme al fratello inizia a conoscere le basi della disciplina prima di partire per l’estero per perfezionarsi.

La passione e il talento le permettono in breve tempo di farsi conoscere e riesce ad entrare nei cast degli show internazionali più famosi come quelli che hanno visto come protagonisti Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams e Ricky Martin. Oppure per citare star nostrane, ha partecipato agli spettacoli di Luciano Pavarotti, Giorgia, Renato Zero e Claudio Baglioni. Dopo aver ballato sui palcoscenici di grande successo, all’età di 34 anni Veronica Peparini decide di insegnare danza nella scuola del ballerino Kledi Kadiu.

Da questo momento in poi inizia a lavorare anche come coreografa arrivando a collaborare con il fondatore del Cirque du Soleil, Franco Dragone, occupandosi di diversi spettacoli come Taboo (Macao), Zain in Portogallo, The Indian Wedding a Venezia e Cutty Sark in Spagna. Nel 2009 è coreografa del tour Alla mia età di Tiziano Ferro e nel 2011 per il tour Le cose cambiano dei Velvet. La Peparini ha le sue soddisfazioni anche in teatro per la coreografia de Il principe della gioventù di Riz Ortolani.

LEGGI ANCHE ———–>Veronica Peparini bomba in costume: boom di like per la maestra di Amici, curve pericolose

Veronica Peparini come non l’avete mai vista

Tuttavia il successo popolare lo ottiene con la partecipazione ad Amici come insegnante e coreografa, un ruolo che riveste dal 2013. Il pubblico della televisione comincia a conoscerla e oggi è senza dubbio una delle coach più amate e seguite del programma di Maria De Filippi.

Veronica si è sempre presentata con un look sbarazzino: i capelli biondi sono ormai il suo marchio di fabbrica eppure la coreografa non è stata sempre cosi! E’ spuntata una foto del passato infatti che la ritrae completamente diversa: qui la Peparini è molto più giovane e porta i capelli al naturale, un castano caldo. A dare un tocco eccentrico, è il piercing che porta sotto il labbro inferiore. Chi l’avrebbe detto? Anche i fan più fedeli avranno fatto fatica a riconoscerla.

LEGGI ANCHE ———–>Veronica Peparini: il primo incontro con Andreas | Quello che non sai

Quello che sicuramente i fan di Veronica Peparini riconoscono da un pò di tempo, sono invece i suoi occhi innamorati per l’ex allievo di Amici Andreas Muller, il suo fidanzato. I due si sono conosciuti proprio nella scuola dei talent più famosa d’Italia e il loro amore, nonostante la differenza di età, continua ad andare a gonfie e vele.