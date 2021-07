Stefano De Martino svela il segreto di Maria De Filippi: il “tradimento”

Stefano De Martino, noto ballerino e conduttore, in una recente intervista a svelato un segreto di Maria De Filippi. Scopriamo di cosa si tratta.

Nato a Torre Annunziata in Campania nel 1989, Stefano ha dato il via alla propria carriera nel mondo della danza a soli 10 anni per poi volare a New York nel 2007 dopo essersi aggiudicato una borsa di studio presso il Broadway Dance Center. L’esperienza che ha regalato al ballerino la popolarità nazionale è stata la partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi, dove è stato eliminato in semifinale. Oggi oltre alla disciplina della danza, Stefano ricopre anche il ruolo di conduttore, attraverso cui si sta facendo sempre più spazio nelle case degli italiani.

L’intervista di Stefano De Martino

De Martino in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, ha avuto modo di ripercorrere il proprio percorso e raccontare alcuni aneddoti che gli hanno permesso di raggiungere i risultati che tutti conosciamo rendendolo uno dei volti più popolari degli ultimi anni. Nel corso della chiacchierata il ballerino non ha negato che prima di interfacciarsi al mondo della televisione ha dovuto abbattere parecchi pregiudizi derivati dalla sua formazione teatrale.

Il segreto di Maria De Filippi

Inoltre Stefano ha anche parlato di Maria De Filippi, una delle personalità più importanti del panorama televisivo italiano nonché una figura che è stata fondamentale per il suo percorso nell’intrattenimento. In particolare l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha rivelato il segreto del successo della conduttrice affermando: “Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa”, il ballerino ha confermato quanto più volte ribadito da altri personaggi che hanno lavorato al fianco di De Filippi definendola una stacanovista profondamente innamorata della sua professione.

Dove vedremo Stefano De Martino

Dopo l’avventura da conduttore con Stasera tutto è possibile e Made in Sud, stando alla presentazione dei Palinsesti Rai 2021/22, avremo modo di rivedere Stefano nella veste di conduttore per un evento speciale dedicato ai 60 anni di Rai 2 previsto per giovedì novembre.