L’attrice de La Casa di Carta 5, Ursula Corbero, si rilassa al mare dopo le riprese dalla famosa serie televisiva in onda su Netflix e, tra sole e mare, spuntano delle foto roventi.

Ursula Corbero è un’attrice spagnola di 31 anni, nata a Barcellona l’11 agosto 1989. La sua passione per il cinema e per la recitazione è emersa fin da subito, quando aveva appena sei anni ed ha iniziato a prestare il volto in alcune pubblicità.

Oltre la passione, Ursula ha deciso di approfondire con gli studi sulla recitazione, intrapresi all’età di 13 anni fino a quando, nel 2002, ha preso parte al suo primo, e serio, impegno televisivo per i canali di Madrid. Questa opportunità le ha permesso di farsi conoscere dal pubblico spagnolo, che da subito ha iniziato ad amarla, e a emergere anche a livello internazionale.

Il vero trampolino di lancio, però, per la bellissima e talentuosa attrice è stata la serie televisiva de La Casa di Carta, nel 2017, grazie al ruolo di Tokyo, un personaggio amato e odiato dai telespettatori che, spesso, muovono commenti negativi per il ruolo che ha nella nota seri televisiva, ad oggi fiore all’occhiello di Netflix.

Oltre la bravura innata del suo lavoro da attrice, Ursula viene apprezzata anche per la sua bellezza e la sua sensualità.

Ursula Corbero: ecco la foto bollente

Dopo aver terminato il lavoro con le riprese della quinta serie de La Casa di Carta, una delle protagoniste più note, Ursula Corbero si ritaglia del tempo per le vacanze e il relax.

Così decide di condividere questi momenti di serenità, di sole e mare, insieme ai suoi tantissimi follower e sul suo profilo ufficiale Instagram pubblica delle foto bollenti che infiammano il social. Ursula, apprezzata dal pubblico non solo per le sue doti di attrice, si ritrae a bordo di un’imbarcazione, al largo.

La foto sexy la ritrae di spalle all’obiettivo, con un bikini da capogiro che mette in risalto il suo lato ‘B’, perfetto e sensuale, indossando un perizoma leopardato, ed emerge il suo corpo scolpito e tonico. Ursula Corbero è di profilo e la linea del suo corpo è esaltata dalla luce del tramonto che rende lo scatto fascinoso, mentre lei fa una linguaccia.

Alla fotografia è aggiunta una didascalia informativa: “Colei che scrive questa didascalia è in vacanza” scrive Ursula, infiammando Instagram.

Cosa vedranno i fan de La Casa di Carta?

Mentre la serie tanto amata dal pubblico è in vacanza estiva e la meravigliosa Tokyo, ovvero Ursula Corbero si lascia andare a scatti sensuali mentre è in relax, gli appassionati della serie di diamante de La Casa di Carta cosa devono aspettarsi per la prossima stagione?

L’ora fatidica si avvicina: venerdì 3 settembre 2021 è alle porte e si taglierà il nastro per la nuova stagione. La verà novità, oltre i classici personaggi, sarà il ritorno di Pedro Alonso, sempre nei panni di Berlino, e Nairobi, che avrà il volto di Alba Flores.

