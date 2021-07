Filippo Magnini tenero papà, lo scatto al mare con la piccola Mia è boom di like

Filippo Magnini si sta godendo le gioie della paternità. Con il piccolo e la compagna Giorgia Palmas sta trascorrendo delle vacanze in una località balneare. Ecco la foto che lo ritrae nel ruolo di un padre amorevole.

Filippo Magnini in versione papà

Filippo Magnini, oltre a essere noto per stare con l’ex velina di Striscia la notizia, è anche un campione di nuoto, nonché vanto del nostro Paese. Nato a Pesaro il 2 febbraio 1982, è stato due volte campione mondiale nei 100 metri nel 2005 nel 2007. Inoltre ha portato a casa anche due titoli mondiali in vasca corta e complessivamente diciassette ori europei. Purtroppo è stato squalificato per 4 anni perché accusato dell’uso di sostanze dopanti. Per fortuna è riuscito ad avere la meglio contro una simile ingiustizia. Di recente si è cimentato anche nella recitazione accanto a Massimiliano Rosolino e Raoul Bova nel film Ultima gara andato in onda su canale 5. Da poco è diventato padre e sta trascorrendo queste giornate di relax in Sardegna con la sua famiglia. Essendo un personaggio pubblico, tende spesso a condividere gli scatti della sua quotidianità. Una foto condivisa qualche ore fa, per esempio, lo ritrae in compagnia della figlia Mia. Non è passato inosservato il commento di Giorgia.

“Avete già vinto per me”

Padre e figlia sono seduti arriva di mare. Lui si mostra sempre in forma smagliante: il colore della carnagione esalta ancor di più il suo sorriso. Le fan, del resto, sostengono che Giorgia sia una donna fortunata ad avere accanto un uomo come lui. La figlia è seduta tra le sue gambe ed è intenta a osservare le acque cristalline che caratterizzano quelle spiagge. Il volto si intravede, anche perché è premura dei genitori non mostrarlo sui social. “Ci proponiamo come best postcard dell’estate 2021”, ecco la frase riportata nella didascalia che accompagna la foto. Tra i primi commenti si legge quello della moglie: “Avete già vinto per me”. In poco tempo ha ottenuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che è amatissimo e seguito su Instagram. I due fanno sognare gli italiani perché sono legati da un amore puro. In passato il campione di nuoto è stato fidanzato per anni con la collega Federica Pellegrini, ma la loro reazione è sempre stata altalenante. Adesso finalmente Filippo ha trovato la felicità.

Una vacanza da sogno

Con loro c’è anche Sofia, ovvero la figlia tredicenne che Giorgia Palmas ha avuto da Davide Bombardini. La coppia è convolata a nozze a maggio e ha scelto di celebrare l’evento con estrema riservatezza. Questa piccola vacanza è come se fosse una sorta di luna di miele. Oltre allo scatto di Filippo e Mia, ci sono tanti altri che confermano l’amore che regna in questa splendida famiglia.

