Belen Rodriguez malore, cosa ha avuto: “Non riusciva a camminare, ha lasciato Tu si que vales sulla carrozzina”

Mamma bis della piccola Luna Marì solo da qualche giorno Belen Rodriguez è tornata al lavoro senza esitazione accompagnata dal compagno Antonino Spinalbese e dalla neonata. La showgirl argentina non ha rinunciato alla conduzione di Tu si que vales, causa parto ha saltato le prime due registrazioni ma poi ha deciso di volare a Roma per presenziare al programma come d’accordi. In molti hanno pensato che Belen sarebbe stata sostituita dalla neo vincitrice d’Amici Giulia Stabile ma immediatamente la notizia è stata smentita e la Rodriguez ha conservato il suo ruolo di prestigio nel popolare programma.

Belen Rodriguez in perfetta forma: “Ci sono…”

Come molte altre donne e soprattutto sue colleghe Belen è tornata a lavoro a pochi giorni dalla nascita di Luna Marì, nonostante lo stress l’argentina non ha rinunciato ai suoi impegni professionali ma non senza qualche conseguenza. Belen ha infatti fatto sapere sui social d’aver avuto un malore prima della registrazione, un malessere che l’ha costretta ad essere soccorsa e ha sottoporsi a tre flebo reidratanti. A quanto pare Belen si è ripresa dopo qualche ora e nelle storie Instagram condivise in queste ore è apparsa in perfetta forma tanto che la sua assistente Antonia ha ironizzato sulla sua rapida ripresa.

A quanto pare il malore non è stato poi così leggero visto che Belen ha lasciato lo studio con la sedia a rotelle visto che non riusciva neanche a camminare. Secondo Antonia l’ex moglie di Stefano de Martino non riusciva a stare in piedi, era priva di forze ma evidentemente la reidratazione procurata con le flebo le ha fatto recuperare l’energie. “Hanno fatto un miracolo” ha dichiarato l’assistente dell’argentina ponendo anche l’accento sulla recuperata forma fisica di Belen: bella e perfetta a soli pochi giorni dal parto.

Leggi anche ->Belen torna al lavoro a una settimana dal parto: come si è mostrata

Belen Rodriguez mamma bis felice, ma non rinuncia al lavoro

Come Michelle Hunziker che tornò a condurre Striscia la notizia a poche settimane dal parto anche Belen Rodriguez ha scelto di non rinunciare al suo lavoro. L’arrivo di Luna Marì le ha riempito la vita di gioia e insieme a Santiago è la gioia della sua vita, ma per l’argentina tornare sul set televisivo era importante e nonostante lo stress di questi giorni non ha detto no alla conduzione di Tu si que vales e non ha voluto farsi sostituire.

Il malessere avuto è la conseguenza di giorni impegnativi che hanno messo a dura prova Belen sia psicologicamente che fisicamente, ma la determinazione della showgirl l’ha portata a guardare avanti in modo positivo. La Rodriguez alla fine è riuscita a registrare e sui social ha rassicurato tutti coloro che si sono preoccupati per lei, ringraziando per l’attenzione ricevuta.