Luciano Punzo età, studi, lavoro, ex fidanzata: tutto sul tentatore di Temptation Island

Classe 1994 Luciano Punzo è tra i tentatori dell’edizione in corso di Temptation Island, ha attirato l’attenzione dei telespettatori oltre che per la sua evidente bellezza anche per aver conquistato l’attenzione della fidanzata Manuela che ha scelto di partecipare al reality dei sentimenti per dare al fidanzato Stefano un’altra opportunità dopo averla tradita ripetutamente. Luciano non è nuovo al mondo della tv, ha partecipato a Pechino Express insieme all’ex gieffino Gennaro Lillo e lavora molto spesso come modello, è anche padre di una bambina di nome Eva a cui è molto affezionato.

Luciano Punzo da Pechino Express e Temptation Island

Nato a Napoli ha sempre vissuto a San Giorgio a Cremano, sin da molto giovane ha lavorato nel mondo della moda e nel 2017 ha vinto la fascia di Mister Italia e in più occasioni è stato ospite del salotto tv di Barbara D’Urso. Ragazzo molto bello a Temptation sta dimostrando il suo entusiasmo per la vita, ma soprattutto sta avendo un’influenza determinante su Manuela aiutandola a comprendere cosa veramente vuole dal suo rapporto di coppia. Il tentatore ha avuto una relazione molto important con Valeria Iacomino ballerina del teatro San Carlo di Napoli, storia da cui è nata Eva che il modello adora e gli scatti sul suo account Instagram lo confermano.

“Ho sempre sognato di avere una bambina, ma non avrei mai immaginato di potere avere una figlia speciale come te!” Ha scritto il tentatore su Instagram condividendo uno scatto dove appare con la figlia. La partecipazione a Temptation Island sta portando a Luciano una popolarità inaspettata, il suo modo d’essere rivelatosi a fianco della fidanzata Manuela lo ha reso un vero e proprio personaggio del reality e secondo alcune anticipazioni fra i due potrebbe esserci anche un bacio. Per ora Luciano non può rivelare nulla di quello che è accaduto e per questo ha chiesto ai fans di non fargli troppe domande.

Luciano Punzo: “Non posso farlo: basta domande su Temptation Island”

Luciano Punzo in queste ore è stato sommerso di messaggi, il tentatore lusingato di tanta attenzione ha dovuto però chiarire in modo diretto di non poter rispondere a domande riguardo Temptation Island e per questo ha chiesto di porre fine alle richieste: “Allora io sto cercando di rispondere alla maggior parte di tutti quelli che mi stanno scrivendo. A tanti ho risposto, però giustamente mi arrivano tantissimi messaggi. Facciamo una cosa nuova. Voi mi taggate e io reposterò tutte le vostre cose, l’importante che non menzionate Temptation, perché io così non posso farlo …”

Una dichiarazione quella di Punzo che fa alludere che è evidente che con Manuela qualcosa è accaduto ma per saperle dovremmo attendere le ultime due puntate del reality dei sentimenti che andranno in onda la prossima settimana.