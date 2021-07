Stefano De Martino, la verità sul doloroso addio: “Siamo onesti…”

Cosa si nasconde dietro l’addio alla danza di Stefano De Martino? È lui a raccontare tutta la verità sui motivi che lo hanno spinto a lasciare per sempre quel mondo.

Stefano De Martino ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza quando aveva solo dieci anni. Il vero successo è arrivato con la partecipazione ad Amici nel 2009: da lì la vittoria di un contratto con il Complexions Contemporary Ballet che lo ha portato a lavorare in giro per il mondo e poi il ritorno nel talent show targato Maria De Filippi come professionista nel cast dei ballerini.

Il cambio di rotta è avvenuto sempre negli studi di Amici, quando la conduttrice ha deciso di affidargli il ruolo di narratore – accanto a Marcello Sacchetta – del daytime della scuola. Da quel momento, De Martino ha individuato l’alternativa al lavoro di danzatore trovandola nel ruolo di conduttore. Ha iniziato a studiare e la Rai lo ha “arruolato” per la presentazione di numerosi programmi di successo: Made In Sud, il Festival di Castrocaro e Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino e l’addio alla danza

Pur senza annunciarlo in maniera plateale, Stefano De Martino ha così deciso di lasciare definitivamente il mondo della danza per dedicarsi ad un altro mestiere.

I motivi del suo addio a questo mondo sono stati resi noti dal conduttore che, intervistato da Vanity Fair, non ha avuto remore nel raccontare tutta la verità.

“Come ballerino non ero straordinario e non avevo la grazia di una etoile – ha ammesso De Martino – . Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno”.

“Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale – ha aggiunto lui – . Una cosa mi è chiara: il punto non è arrivare a un obiettivo, ma come ci si arriva”.

Per De Martino, infatti, essere riuscito a farsi notare come ballerino è stata una sorta di rivincita sociale: “Venivo da una estrazione teatrale e mi sono ritrovato in tv dovendo scardinare, io per primo, un pregiudizio che come tutti i pregiudizi è superficiale e sciocco”.

Stefano De Martino, i segreti da conduttore rubati a Maria

Messa da parte la carriera di ballerino, Stefano De Martino ha iniziato a studiare per affermarsi come conduttore e tenendo sempre presenti gli insegnamenti di Maria De Filippi.

A lei, ha “rubato” importanti segreti del mestiere che, oggi, gli sono tornati molto utili.

“Ha il suo segreto e ho imparato anche io da lei – ha spiegato – . Lei è una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita. Perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca”.

“Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa”, ha concluso De Martino.