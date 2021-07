Shaila, la velina di Striscia La Notizia è stata un’allieva di Amici: ecco com’era nella scuola di Maria

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono le due veline che quest’anno anno lasciato il timone del banco di Striscia la Notizia cedendo un’eredità non facile da comparare. Le due ragazze sono state le prime veline ballerine professioniste, un cambiamento voluto nel 2017 d’Antonio Ricci che prese coscienza del fatto che anche gli stacchetti delle due ragazze più ammirate della striscia preserale dovessero dimostrare competenza e professionalità. Shaila in questi anni ha dimostrato talento come ballerina ma si è anche rivelata perfetta davanti alla telecamera tanto che Ricchi le ha affidato insieme alla sua collega la conduzione di Paperissima Sprint attualmente in onda.

Shaila Gatta d’Amici a Striscia la Notizia: curriculum da vip

Shaila Gatta non è approdata a Striscia la Notizia per caso, la bella velina mora ha alle spalle una serie d’esperienze tv: da Ciao Darwin a Tale e Quale Show anche se il suo debutto ufficiale in tv è segnato dalla partecipazione ad Amici dove ha dimostrato d’essere talentuosa arrivando fino alla fine del programma anche se non ha conquistato il titolo della vittoria. Napoletana, ha frequentato il liceo linguistico Shaila ha sempre ballato sin da quando era molto piccola, la passione per la danza l’ha portata a 19 anni al talent di Maria de Filippi dove è riuscita a farsi notare per poi approdare anche se non in modo diretto alla corte d’Antonio Ricci.

A 24 anni Shaila Gatta vanta un curriculum degno di nota e anche se oggi la felice parentesi di Striscia la Notizia si chiude la ballerina sembra che abbia nel cassetto molti progetti da realizzare. Molto attiva anche sui social l‘ex velina ha un seguito di fans rilevante: nei suoi post mostra momenti di lavoro ma anche la sua vita quotidiana ricca di attività fisica, allenamenti condivisi anche con il fidanzato, ma anche di risate e d’ironia. Shaila è sicuramente una ragazza vivace dalla mille risorse, ha sempre seguito i suoi obiettivi e di sicuro la sua carriera è appena cominciata.

Shaila Gatta e Leonardo Blanchard amore vero ma a distanza

Soddisfatta professionalmente Shaila Gatta è anche appagata nella sua vita privata, felicemente fidanzata con Leonardo Blanchard l’ex velina sembra aver trovato l’amore vero anche se per il momento i due vivono una relazione a distanza. L’ex velina ha più volte dichiarato al settimanale Di Più quanto è stato difficile stare lontano da Leonardo durante il lockdown, una situazione che ha messo a dura prova il loro amore.

“La quarantena imposta dal Coronavirus ci ha unito ancora di più. Anche se siamo ancora giovani, se penso al mio futuro, lo vedo con lui, sogno di costruire una famiglia. Non subito però. Prima voglio pensare alla mia carriera” ha dichiarato l’ex velina ricordando anche le qualità fantastiche che l’hanno colpita del suo fidanzato: ““È una persona umile, dai grandi valori, molto maturo, che mi appoggia e mi sostiene in tutto, lavoro compreso, senza mai essere geloso. L’unico problema tra noi è la distanza.”