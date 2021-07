Elisa, brutto spavento per la cantante: accade in diretta Instagram VIDEO

La cantante Elisa è molto seguita su Instagram, anche perché tende ad aggiornare spesso il suo profilo con tutto ciò che riguarda la sua quotidianità. L’ultimo video, condiviso da una pagina social, è stato realizzato da lei in persona. Sta facendo parlare per un piccolo imprevisto che le ha procurato un grande spavento. Ecco cosa è successo.

Elisa, un’artista d’eccezione

Elisa Toffoli è nata a Trieste il 19 dicembre 1977 ed è una cantautrice e produttrice discografica italiana. Durante la sua carriera ha realizzato dieci album, sei compilation, settantatré singoli e altrettanti video musicali. Anche vinto un’edizione del Festival di Sanremo 2001 con il brano Luce (tramonti a nord est). È un’artista a tutto tondo, in quanto si è messa alla prova anche nel talent show Amici di Maria De Filippi accanto a Emma Marrone. Le due hanno seguito il percorso di formazione degli allievi e spesso hanno regalato delle risate al pubblico tra sfilate, quiz improvvisati e tanti altri simpatici siparietti. Ciò ha dimostrato ai suoi fan che oltre a essere una cantante di grande spicco, è anche dotata di una bella personalità. Di recente ha pubblicato un video che ha riscosso un grande successo. Il merito è stato senza dubbio della spontaneità della cantante.

Dopo la paura, solo risate per i follower

Elisa si stava riprendendo mentre era intenta a suonare il piano. Ha accompagnato le note musicali con la sua strabiliante voce, quando all’improvviso si è spaventata. E’ chiaro che è stata colta alla sprovvista perché ha emesso un’esclamazione di stupore e spavento. Poi è subentrata la risata, dal momento che non è successo nulla di sconvolgente: “Pensavo fosse una bestia, invece è il robottino della pulizie”. Tanti sono stati i commenti che ha ricevuto: “Fantastico! L’urlo dello spavento perfettamente intonato”, “Sei troppo, miglior artista italiana dei nostri tempi e simpaticissima” e tanti altri ancora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mai Dire TRASH (@mai.diretrash)

Leggi anche -> Lorella Cuccarini senza filtri | Le confessioni hot della maestra di Amici

Curiosità su Elisa

Oltre alla musica, Elisa si è dedicata anche alla danza, alla pittura e alla recitazione. A undici anni ha iniziato a scrivere i suoi primi testi e a comporre melodie. Per coltivare il suo sogno, già all’età di 13 anni ha lavorato in un negozio di parrucchiera, senza mai trascurare gli studi. A 15 anni è apparsa in una puntata della trasmissione televisiva Karaoke condotta da Fiorello e ha cantato Questione di feeling. Da allora ha scalato la vetta verso il successo. Infine è sposata con Andrea Rigonat e dal loro amore sono nati Emma Cecile e Sebastian. Tempo fa ha confessato di cantare in lingua straniera per non essere capita dalle persone a lei più vicine, in particolare i genitori. Se canta in italiano è perché vuole che il messaggio arrivi subito senza filtri ai destinatari. È stata paragonata dalla critica ad Alanis Morissette per lo stile vocale.

Leggi anche -> Emma Marrone terrore in volo: l’ex di Amici come non si era mai vista VIDEO