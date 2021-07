Andrea Zelletta cambia look e stupisce tutti: ecco come si è mostrato l’ex del Gf Vip

Ricordate Andrea Zelletta nella casa del Grande Fratello Vip? Quell’immagine ormai fa parte del passato, l’ex tronista ha deciso di cambiare look e stupire tutti i suoi fan.

Andrea Zelletta è stato uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Soprannominato “comodino” da una fetta di telespettatori che ritenevano la sua presenza nella casa quasi inutile, l’ex tronista originario di Taranto ha saputo farsi strada fino alle puntate finali. Educato e quasi sempre pacato nei modi, però, Andrea ha dimostrato di avere anche carattere nei momenti più “infuocati” all’interno di Cinecittà.

Per alcune settimane ha tenuto banco il presunto tradimento – poi smentito – della fidanzata Natalia Paragoni, rientrata nella casa del Gf Vip per salutare e tranquillizzare il fidanzato solo verso le puntate finali. Ad oggi, i due si stanno godendo appieno l’estate e, tra cene con amici, impegni di lavoro e giornate al mare, Andrea Zelletta ha deciso di stupire tutti sconvolgendo il suo look e lanciando la moda maschile dell’estate.

Andrea Zelletta cambio look

Entrato nella casa del Grande Fratello Vip con i capelli corti, Zelletta ne è uscito con un look totalmente diverso da quello con cui si era presentato a settembre davanti alle telecamere di Canale 5.

Complici i lunghi mesi di reclusione a Cinecittà, i capelli di Andrea sono notevolmente cresciuti ma, a dispetto di molti altri concorrenti che hanno condiviso la sua stessa esperienza, lui ha deciso di sfruttare quella lunghezza per lanciare una nuova tendenza.

Negli ultimi giorni, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha sfoggiato sui social un look davvero stupefacente: le treccine.

I fan hanno immediatamente apprezzato la scelta di Andrea che potrebbe, per i prossimi mesi, continuare a mantenere lo stesso look davvero estivo e sbarazzino.

Leggi anche–>Grande Fratello Vip, la fidanzata di Andrea Zelletta spiazza tutti su Instagram: “Vi state facendo…”

Leggi anche–>Andrea Zelletta, chi è: Uomini e Donne, curiosità, fidanzata, GF Vip

Andrea Zelletta, l’addio alla moda

Il cambio look di Andrea Zelletta potrebbe essere anche dovuto alla scelta, nata dopo l’uscita dal Gf Vip, di dare una svolta alla sua vita.

Dopo un passato glorioso come modello delle grandi firme e l’esperienza da tronista di Uomini e Donne che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico, il giovane tarantino ha annunciato un nuovo cambiamento.

“Sto riprendendo in mano la mia vita: avendo fatto un reality così lungo, ci vuole tempo per riprendersi totalmente, ma tutto sta andando come volevo”, ha iniziato a raccontare Andrea che, per il suo futuro, vede accanto a sé la compagna Natalia e un lavoro nel mondo della musica.

“È uscito il mio nuovo disco, sto lavorando a una remix, e non vedo l’ora di tornare a suonare in consolle – ha aggiunto lui – . La moda ad oggi posso definire come il mio passato”.

“L’esperienza al GF Vip è stata folle: non avere contatti con il mondo esente per sei mesi è stato difficile, ma penso di esserne uscito più maturo e consapevole di ciò che sono […] – ha annunciato Zelletta in una recente intervista – . Credo tanto nella musica e mi sto concentrando su questo. Mi ha sempre appassionato, ma non avevo mai avuto occasione di mettermi in gioco ed esprimere la mia arte e creatività […] Adesso voglio solo far ballare la gente”.