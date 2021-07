Alessandro Cecchi Paone, avete mai visto l’ex moglie? Ecco chi è la bellissima

Alessandro Cecchi Paone, l’omosessualità e la lunga storia prima del coming out: cosa sappiamo di Cristina Navarro.

Giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico: parliamo di Alessandro Cecchi Paone. Volto noto della politica e della televisione italiana, è stato alla guida dei programmi più disparati, facendosi strada soprattutto nella divulgazione scientifica e culturale e arrivando a ricoprire il ruolo di vicedirettore del TG4. Ma scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

La carriera di Alessandro Cecchi Paone

Laureato in Scienze politiche con 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Alessandro Cecchi Paone ha esordito in televisione nel 1977, conducendo su Rai 1 un telegiornale per ragazzi. Nel 1983 vince il concorso “Un volto nuovo per gli anni ’80” e da quel momento la sua carriera come conduttore prende il volo: si divide tra TG e programmi di divulgazione scientifica passando anche per reality e game show. A queste, si aggiungono le esperienze politiche, militando nella Federazione Giovanile Repubblicano, sostenendo il Partito Repubblicano Italiano e presentando anche diverse candidature con Forza Italia. Il 29 aprile 2021 è stato poi nominato consigliere della Commissione Istruzione, Beni Culturali e Ricerca del Senato in materia di cittadinanza digitale: ruolo che ricopre a titolo gratuito.

Il matrimonio con Cristina Navarro

Ma al di là della sua carriera, a suscitare l’interesse di molti è stata anche la donna per lungo tempo legata ad Alessandro Cecchi Paone prima che quest’ultimo dichiarasse la propria omosessualità: Cristina Navarro. I due, che si sono conosciuti molto tempo fa in Spagna, sono stati sposati per ben 10 anni. Il loro matrimonio si è poi concluso quando il giornalista e conduttore tv si è innamorato di un amico in comune, e ha fatto pubblicamente coming out.

Chi è Cristina Navarro

Della vita privata di Cristina Navarro non si sa praticamente nulla: è sempre stata molto riservata e attenta a non finire sotto i riflettori. Di certo, si sa che ha conosciuto Alessandro Cecchi Paone nei primi anni ‘90 in Spagna, dove lui si era trasferito subito dopo aver terminato il percorso accademico.

Il racconto a “Oggi è un altro giorno”

“Abbiamo vissuto tra Roma e Madrid per 10 anni”, ha raccontato il giornalista durante una lunga intervista a “Oggi è un altro giorno”. Poi, è arrivata la confessione sulla sua omosessualità. Correva l’anno 2003 e dopo questa importante dichiarazione, la coppia ha affrontato un periodo non facile prima di riuscire a costruire un rapporto diverso fondato sull’amicizia.

LEGGI ANCHE: Alessandro Cecchi Paone: “La verità è che Pio e Amedeo incitano alla mortificazione”

Le parole di Cristina Navarro

“Me l’ha detto di botto. Però non ci sono altri modi di dirlo. Io gliene sono molto grata, quando devi comunicare qualcosa è bene essere chiari e diretti” ha raccontato Cristina Navarro in collegamento da Saragozza durante la messa in onda di “Oggi è un altro giorno”. E Alessandro Cecchi Paone ha aggiunto: “Non ci siamo mai ingannati, anche di fronte ad un fatto grosso e sconvolgente, quindi dopo un po’ si recupera”. Dopo la separazione, l’ex moglie del giornalista è tornata in Spagna, dove, secondo le notizie più recenti, lavora come traduttrice.