Raffaella Carrà, il racconto dell’amica: i suoi ultimi messaggi vocali

Scomparsa inaspettatamente lo scorso 5 luglio Raffaella Carrà ha lasciato tra i suoi fans e colleghi un vuoto incolmabile. L’iconica conduttrice ha segnato la storia delle televisione italiana e non solo manifestando un talento innato ma anche un modo di rivoluzionare le regole del mondo dello spettacolo apparando in molti casi persona all’avanguardia e molto spesso rivoluzionaria. Le notizie sulla sua malattia non sono mai trapelate, Raffaella Carrà è riuscita a mantenere il riserbo sul suo aggravato stato di salute fino all’ultimo giorno della sua vita e questo l’ha resa ancora più amata dal suo pubblico che ha apprezzato la scelta riservata dell’artista.

Raffaella Carrà, il ricordo commosso di Alessandra De Stefano

In queste settimane molti sono stati i colleghi che hanno voluto ricordare Raffaella Carrà come artista ma soprattutto come persona. Vicina a moltissimi vip e anche giornalisti Raffaella era molto amica di Alessandra De Stefano, conduttrice dello show Il circolo degli anelli. Il volto di Rai Sport ha ricordato il legame speciale che aveva con la Carrà in una recente intervista rilasciata a FQ magazine a cui ha raccontato come si sono conosciute e come la loro amicizia ha avuto un seguito sincero e leale: “Al supermercato, quattro anni fa. ‘Questa voce la conosco’, mi ha detto. Mi sono girata ed era lei. Incredibile. Mi seguiva perché adorava il ciclismo e lo sport in generale, era tifosissima di Filippo Ganna. È nata un’amicizia speciale, ho scoperto una donna generosa e coraggiosa. Mi manca molto.”

La giornalista che a parte la pausa Olimpiadi di Tokyo solitamente si occupa di ciclismo ha rivelato che Raffaella le ha dato moltissimi consigli su come apparire in video e farsi comprendere dal pubblico: “Ho imparato a gestire il ritmo: in tv è fondamentale e questo me l’ha insegnato Raffaella. Sì, siamo state molto l’una vicina all’altra ma io sono stata sempre un passo indietro perché penso che il mistero intorno ai grandi personaggi vada rispettato”.

Alessandra De Stefano: “Raffaella era la più grande di tutti”

Alessandra de Stefano ha anche confidato al noto giornale quanta ammirazione aveva per Raffaella Carrà la considerava la più grande di tutti al livello artistico ma soprattutto aveva stima e rispetto di lei come persona con cui ha avuto l’occasione d’essere amica: “Raffaella era la più grande di tutti, il faro e mi spiace non aver potuto lavorare con lei. “

La giornalista sportiva ha poi aggiunto che non nega che le manca molto parlare con Raffella anche per questo che spesso ascolta i suoi messaggi vocali e pensa che i passi avanti che sta facendo in tv siano anche un pò merito suo: “Ogni tanto mi ascolto i suoi vocali e penso che ci sia il suo zampino dietro quello che mi sta accadendo ”.