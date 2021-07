Raffaella Carrà, la verità sconvolgente sulla malattia: perchè ha voluto tenerla segreta

Morta a 78 anni solo qualche settimana fa Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo. Iconica, rivoluzionaria ma anche una persona estremamente sensibile devota soprattutto al suo pubblico Raffaella ha sorpreso anche nel giorno della sua morte scegliendo d’andare via sottovoce, nel riserbo più assoluto della sua malattia. In pochi sapevano che la storica conduttrice fosse malata, Raffaella ha lottato per mesi con il dolore mantenendo il riserbo e preservando la sua privacy: da vera artista ha dimostrato che se non si vuole essere protagonisti del gossip è possibile.

Raffaella Carrà star riservata fino all’ultimo

La scelta di Raffaella Carrà di non condividere il suo dramma è per molti legata al fatto che la popolare showgirl, che negli anni di carriera ha intrattenuto il pubblico con letizia ma soprattutto adeguandosi come poche star ai cambiamenti e all’evoluzione del mondo televisivo, non volesse lasciare di lei un ricordo tetro e triste. La Carrà ha omaggiato i suoi fans ancora una volta dimostrandogli rispetto e di non volerli affliggere per il momento triste che stava vivendo. Raffaella ha scelto di lasciare il pubblico condividendo di lei solo il ricordo lieto, quello dove appare entusiasta della vita e felice delle piccole cose.

Una grande star anche una volta spenti i riflettori, un mood confermato anche dal fatto che Raffaella ha voluto una bara di legno molto semplice e lo stesso per l’urna cineraria. Dai riflettori sempre accesi su di lei e sul suo modo originale, stravolgente di fare spettacolo alla vita quotidiana fatta di semplici cose ma soprattutto priva d’eccessi: la conduttrice amava vivere in un modo tranquillo quando era lontano dalla tv e allo stesso tempo saper splendere davanti le telecamere conquistando il pubblico internazionale e non solo. Il vuoto che ha lasciato Raffaella Carrà nel mondo dello spettacolo è artistico ma soprattutto umano è anche per questo che il pubblico l’ha sempre amata ogni volta che entrava nelle case degli italiani.

Raffaella Carrà prime indiscrezioni sulla malattia

Raffaella Carrà ha tenuto nascosto la sua malattia, ha voluto che il riserbo sulle sue condizioni di salute fosse assoluto e questo secondo alcune voci solo per tutelare il pubblico. Secondo le prime indiscrezioni la showgirl aveva un tumore che ha combattuto con determinazione perdendo alla fine la sua battaglia.

Niente è trapelato in questi mesi è anche per questo che l’annuncio della sua morte ha lasciato tutti senza parole. Nonostante la malattia Raffaella non ha neanche posto un limite ai suoi progetti tv, in molti aspettavano il suo ritorno in tv post pandemia con il programma a Raccontare comincia tu, erano previste interviste a personaggi noti come Achille Lauro e non solo e la conduttrice era pronta a lavorare.