Pillole di Gossip: a Striscia la notizia arriva lei, Riccardo Guarnieri fan preoccupati, Giorgio Manetti irriconoscibile al mare

L’estate come da tradizione si conferma una stagione ricca di gossip e indiscrezioni riguardo alcuni dei personaggi più amati del piccolo schermo. Scopriamo alcune recenti novità sui protagonisti della televisione italiana.

Grandi novità in arrivo a Striscia La Notizia, per la prossima stagione del tg satirico sono in arrivo importanti stravolgimenti. Nel frattempo due ex cavalieri di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Giorgio Manetti hanno attirato l’attenzione dei gossip.

Cambiamenti in vista per Striscia la Notizia

Il tg satirico in onda su Canale 5 è uno dei programmi di maggiore successo degli ultimi 23 anni, in onda dal 1989 ha fin da subito conquistato milioni di telespettatori fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per il pubblico italiano. Ma per la prossima stagione, Striscia la Notizia si accinge a cambiare, le indiscrezioni al riguardo erano già emerse dopo l’annuncio da parte di Ficarra e Picone, conduttori per un lungo periodo della trasmissione, dell’addio allo show. Stando a quanto riportato una delle ipotesi più accreditate per sostituire il duo comico siciliano potrebbe essere il nome di Vanessa Incontrada. Ma i presentatori non saranno gli unici a cambiare per la prossima stagione dello show ideato da Antonio Ricci, infatti anche il duo delle veline, Shaila e Mikaela, che da tre è parte integrante del cast potrebbe cedere il posto a una nuova coppia.

Riccardo Guarnieri scomparso dai social

Riccardo Guarnieri è stato uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne, la sua storia e il suo percorso nel programma hanno conquistato milioni di telespettatori. Purtroppo per i fan più accaniti dopo la coinvolgente relazione con Roberta Di Padua, l’uomo sembra essere scomparso dai radar. Infatti Riccardo non è molto attivo sui social network, nonostante sia molto seguito su Instagram dove conta più di 250 mila follower. L’ultimo scatto pubblicato risale al 9 luglio dopo un periodo di assenza di quasi due mesi.

Giorgio Manetti foto amarcord

A differenza del collega precedentemente citato, Giorgio Manetti, anche lui cavaliere del programma di Maria De Filippi, è molto presente sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 100 mila follower con cui ama tenersi in contatto pubblicando alcuni momenti della propria vita privata. Giorgio ha recentemente attirato l’attenzione dei gossip grazie alla pubblicazione di uno scatto dove è quasi irriconoscibile. Si tratta di una foto dell’uomo da giovane, risalente al 1984.