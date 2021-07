Uomini e Donne, l’addio di Karina Cascella: dopo anni la verità, perchè è andata via

Karina Cascella è un volto noto della televisione italiana. Spesso ospite nei programmi televisivi condotti da Barbara D’Urso, non tutti ricorderanno che è stata anche un’opinionista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ecco perché ha lasciato questo ruolo.

Percorso di Karina a UeD

Karina Cascella è spesso stata al centro del gossip per la sua vita sentimentale. I telespettatori devoti al programma di Maria De Filippi ricorderanno senza dubbio il suo percorso televisivo. Durante il suo periodo di permanenza nello studio sul trono si è seduto Salvatore Angelucci. Si è sempre intromessa nelle sue vicende sentimentali al punto tale da far dubitare tutti della sua oggettività punto. Non a caso una volta terminato questo percorso, Salvatore e Karina si sono avvicinati al punto tale da formare una coppia e mettere al mondo una figlia. Quando sono usciti allo scoperto, Paola Frizziero, ovvero la scelta di Salvatore, è rimasta scossa. La notizia l’ha spinta a non scegliere Cristian Galella, poiché a tratti era simile a Salvatore. Lei ha sempre espresso il suo pensiero senza degenerare e ha sempre utilizzato un italiano corretto. Tutto ciò che diceva era supportato dal pubblico perché coerente e oggettivo. Molti si sono chiesti perché non ha fatto più ritorno nel programma. Ecco il motivo della sua assenza.

L’arrivo di Tina nello studio

Da anni accanto a Gianni Sperti c’è la spumeggiante Tina Cipollari. Purtroppo per Karina non c’è stato più spazio per lei, nonostante il suo ritorno sarebbe gradito dei telespettatori. Tempo fa aveva pubblicato una foto che risale al periodo della sua collaborazione con Uomini e Donne con una lunga riflessione: “Era il periodo più brutto della mia vita. Avevo da poco perso i miei genitori…Sono andata avanti lo stesso…Non è mai stato fondamentale per me arrivare in cima, ciò che contava era arrivarci salvando i miei principi e la mia identità. Ho tanta strada da fare, ma ora ho la mia famiglia, ho trovato il mio equilibrio in questo mondo, ora so dove stare”. Attualmente Karina è soddisfatta della sua vita ed è felice accanto a Max Colombo. Dopo aver messo la parola fine alla storia d’amore con Salvatore, si era fidanzata con Martin Evans. Si sono lasciati a causa di un tradimento, così l’opinionista ha voltato pagina e ora sta con Max.

“Solo tu mi fai sentire come se guardassi il mare…”

Su Max non si hanno tante informazioni sul suo conto perché Karina preferisce tutelare la sua vita privata. Si sa solo che è un grande amico dell’ex Salvatore. Tempo fa la donna ha condiviso una bella frase per la sua dolce metà che non è passato inosservato ai follower: “Solo tu mi fai sentire come se guardassi il mare per la prima volta amore”.

