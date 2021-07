Chiara Rabbi in costume fa esplodere Instagram: dopo Uomini e Donne si mostra così

Chiara Rabbi è nota al pubblico italiano per aver partecipato in qualità di corteggiatrice a programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ecco le foto che ha pubblicato di recente su Instagram. È semplicemente stupenda.

Il percorso di Chiara a Uomini e Donne

Chiara Rabbi si è presentata nello studio del programma per corteggiare uno dei tronisti messi sul trono dalla redazione. Lei fin dall’inizio ha deciso di focalizzarsi su Davide Donadei, mettendo di conseguenza da parte la conoscenza del “collega” Giancarlo De Matteis. Lei ha dato del filo da torcere a Beatrice Buonocore, ovvero colei che aveva la maggior parte del pubblico dalla sua parte. Quest’ultima ha addirittura fatto una dichiarazione d’amore durante un’esterna e ciò non ho fatto altro che mettere in difficoltà Davide. Tutti davano per scontato che avrebbe scelto lei, però è andato via dal programma mano nella mano con Chiara. Non sono mancate delle critiche sui social, però entrambi hanno sempre deciso di ignorare e accettare solo il positivo dal web. Con il passar del tempo molti si sono ricreduti sul loro conto, in quanto sono una delle coppie più stabili e belle nate all’interno dello studio. Di recente Chiara ha pubblicato degli scatti davvero belli su Instagram che hanno mandato in delirio i suoi follower. Ecco il motivo di tanto entusiasmo.

Prova costume superata a pieni voti

Il posto include una serie di scatti che mostrano Chiara in forma strepitosa. Si trova a Banzay Beach, che si trova nelle zone di Gallipoli, per godersi l’estate sicuramente in compagnia di Davide. Baciata dal sole, mostra la sua fisicità straordinaria indossando un costume bianco a due pezzi. Non passano inosservati il tatuaggio che ha sotto il seno e il piercing all’ombelico. Il sorriso smagliante, l’assenza di make-up, capelli bagnati dalle splendide acque del mare non fanno altro che esaltare ancor di più la sua bellezza. È molto amata perché è una delle poche giovani a non essere ricorsa alla chirurgia estetica per migliorare la sua immagine. È il chiaro esempio che si può essere perfetti anche senza ritoccare nulla del proprio corpo.

Nuovo amore per Beatrice

Davide è considerato un uomo fortunato per avere accanto una ragazza come Chiara. Da un po’ di tempo sul web Beatrice ha comunicato di aver ritrovato finalmente l’amore. In passato molti credevano che sarebbe nato qualcosa con l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni Giorgio Di Bonaventura. Non a caso i due pubblicavano sempre dei video e degli scatti su Instagram scatenando così la curiosità degli utenti social. In effetti entrambi hanno sempre dichiarato di essere solo amici e adesso la conferma è arrivata proprio con l’annuncio del fidanzamento della giovane.

