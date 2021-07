Uomini e Donne ultimissime, Maria De Filippi rivoluziona tutto: “Mai accaduto prima”

Maria De Filippi, conduttrice e autrice di Uomini e Donne, per la nuova stagione dello show potrebbe introdurre un’importante novità mai vista prima. Scopriamo di cosa si tratta.

In onda dal 1996, Uomini e Donne è uno degli show più apprezzati e seguiti della televisione italiana che nel corso di 25 anni è riuscito a conquistare milioni di telespettatori grazie alle coinvolgenti storie d’amore raccontate.

Uomini e Donne

In tutti questi anni sul trono di Uomini e Donne sono stati molti i personaggi alternatisi alla ricerca dell’anima gemella, in alcuni casi riuscendo a trovarla in altri trovando l’approvazione del grande pubblico e la notorietà. Il dating show di Maria De Filippi nel corso di tutte le stagioni si è sempre mostrato attento a temi di carattere sociale che vanno dalla parità di genere fino alle tematiche riguardanti l’inclusività. Proprio su quest’ultimo aspetto potrebbe arrivare una grande novità e un importante passo avanti per la televisione italiana.

La novità di Uomini e Donne

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela di Dagospia, Maria De Filippi per la prossima stagione del programma potrebbe accogliere la prima tronista transgender, una persona che ha completato il percorso di transizione da uomo a donna. Attualmente la notizia non è stata confermata dalla padrona di casa ma stando alle indiscrezioni sembra essere quasi certa tanto da essersi aperta una caccia all’identità della nuova concorrente di Uomini e Donne. Una delle ipotesi più accreditate sostiene che potrebbe trattarsi di una cassiera ma ancora le informazioni a disposizione sono decisamente poche.

LEGGI ANCHE—>Uomini e Donne, la lotta contro il tumore della dama Luisa: “Operazione durata 7 ore”

Il messaggio di Maria De Filippi

Se la notizia fosse confermata da Maria De Filippi si tratterebbe di un ulteriore passo avanti da parte della conduttrice e autrice che dopo aver introdotto il trono over provando a superare i limiti dell’età in amore e successivamente il trono gay, adesso potrebbe dare un altro importantissimo messaggio di inclusività ai suoi telespettatori. Questo tipo di scelte mettono in evidenza come i programmi televisivi non siano semplice intrattenimento ma che avendo la possibilità di arrivare a milioni di persone possano direttamente o indirettamente fare luce su questioni rilevanti da un punto di vista sociale.