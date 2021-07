Mara Venier irriconoscibile, ecco lo scatto incredibile [FOTO]

Mara Venier è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Da anni è al timone della conduzione di Domenica In e riscuote sempre grande successo grazie alla sua indiscussa professionalità. Di recente sul web sta circolando una foto in cui è irriconoscibile. Eccola in una versione del tutto nuova.

Uno scatto del passato di Mara Venier

Nata a Venezia il 20 ottobre 1950, Mara Venier è una conduttrice televisiva, attrice e opinionista italiana. È entrata a far parte del mondo dello spettacolo in qualità di attrice. Il suo esordio è avvenuto con il film Zappatore di Alfonso Brescia con Mario Merola nel 1980. A partire dal 1998 si è concentrata solo sulla conduzione televisiva ed è tornata al cinema solo per interpretare sé stessa in Torno a vivere da solo dell’ex partner Jerry Calà. Nel 1993 il direttore Carlo Fuscagni l’ha scelta nell’edizione 1993-1994 di Domenica In. Dopo un periodo di assenza ha ripreso la conduzione del programma e come sempre l’audience raggiunge alti picchi. Il merito è senza dubbio della sua professionalità. In questo periodo sta facendo preoccupare i fan per le sue condizioni di salute, dal momento che si è dovuta recare in ospedale. Si sta parlando della bravissima conduttrice anche per via di uno scatto del passato che sta facendo il giro del web. È irriconoscibile.

Una bellezza disarmante

Essendo un personaggio pubblico, Mara Venier tende a pubblicare degli scatti sul suo profilo Instagram, seguito da tantissimi follower. Spesso si mostra accanto a Nicola Carraro, ovvero il suo compagno di vita, e la famiglia. Chi ha curiosato nel suo profilo avrà sicuramente notato lo scatto in bianco e nero che la ritrae negli anni della sua giovinezza. Nello specifico la foto è stata scattata durante una delle edizioni del programma di Domenica In quando era ai suoi esordi televisivi. Se alcuni sostengono che sia irriconoscibile, altri non notano alcuna differenza con la Mara di oggi. Ciò dimostra che lo scorrere del tempo non ha inciso per niente sulla sua bellezza. Purtroppo la conduttrice non sta vivendo dei bei momenti a causa di un intervento non andato a buon fine.

“Ho perso la sensibilità di parte del mio viso”

“Sono andata da un dentista qui a Roma per un impianto previsto da mesi…Da quel momento ho perso la sensibilità di parte del mio viso: bocca, gola, labbra e mento…Giovedì di corsa dal chirurgo Valentini Valentino che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno”, ecco cosa ha scritto Mara Venier nell’ultimo post pubblicato. Per ora non è chiaro quanto tempo sarà necessario per riprendersi, ma può contare sicuramente sul sostegno dei fan.

