Luca Dorigo vita stravolta dopo Uomini e Donne. “Maria De Filippi? Mi sarebbe piaciuto…”

Luca Dorigo, ex tronista di Uomini e Donne, racconta come la pandemia ha cambiato la sua vita.

Da più di un anno ormai, la pandemia ha costretto alla chiusura di innumerevoli discoteche in Italia. Un provvedimento resosi necessario per contrastare la diffusione del virus, ma che ha messo in ginocchio migliaia di lavoratori, ancora oggi costretti a reinventarsi o, nel peggiore dei casi, a rimanere a casa senza un’occupazione. Una situazione che non ha lasciato scampo neanche a personaggi di spicco, come quello provenienti dal mondo dello spettacolo. Un esempio? L’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Dorigo.

L’esperienza come DJ

Dopo la partecipazione al dating show di Canale 5, la vita di Luca Dorigo è cambiata radicalmente, per poi essere stravolta dall’arrivo del Covid-19. In seguito alla partecipazione al programma di Maria De Filippi, infatti, l’ex tronista ha iniziato a lavorare come dj, ma adesso sta facendo i conti con le difficoltà scaturite dalla situazione di emergenza sanitaria. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage, ha raccontato come il numero delle serate mensili sia calato drasticamente e di come ha dovuto trovare il modo di adattarsi per non rimanere senza un lavoro.

Le difficoltà portate dall’emergenza sanitaria

“Sono sostanzialmente un “dipendente” del settore e sono comunque inca**ato nero,” ha detto Luca Dorigo, “perché anch’io incontro molte difficoltà. Mi adatto e cerco di trovare altre soluzioni, ma non oso immaginare cosa stia passando quella povera gente che ha investito denaro, forze e tempo su locali che adesso valgono poco o niente.”

Il lavoro come parquettista

Lui, in qualche modo, prova a tirare avanti facendo dei lavoretti per arrotondare o aiutando un amico che fa il parquettista. “Non ci trovo niente di male”, afferma. “C’è chi mi dice: ‘Ma sei proprio tu? Possiamo fare una foto?’. E io: ‘Facciamo la foto, ma lasciatemi lavorare’ (ride, ndr). Sono passato da avere venti serate al mese, ad averne cinque se mi va bene e a metà della metà del compenso. Anche così, a volte mi dicono di no perché se vado io, la gente si accorge che c’è l’ospite, si accalca e vengono i controlli. Praticamente non riesco a lavorare neanche “gratis”.

La soluzione per tornare a ballare in sicurezza

Una soluzione, secondo Luca Dorigo, potrebbe essere limitare il numero di persone che hanno accesso alla discoteca: pagare per entrare, rendendo così il club esclusivo, e avere la possibilità di divertirsi ma senza accalcarsi all’interno.

Le parole di Luca Dorigo su Maria De Filippi

L’ex tronista è anche tornato a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne, e in particolare di Maria De Filippi: “Ai miei occhi è sempre stata una persona introversa, molto timida e riservata, ma non per questo non sensibile”, racconta. “Mi sarebbe piaciuto, a livello confidenziale, fare qualche chiacchierata in più con lei. All’epoca avevo 25 anni e davanti a un mostro della comunicazione, un po’ di soggezione l’ho avuta. A 40 anni e con l’esperienza che ho oggi, relazionarmi con una persona di spessore così sarebbe diverso.”

I progetti per il futuro

Una possibilità che non sembra così lontana, dal momento che Luca Dorigo vorrebbe tornare in televisione. Lo scorso anno è stato chiamato per fare un provino per il Grande Fratello, poi però non ha avuto l’occasione di entrare nella casa. Il suo desiderio sarebbe quello di partecipare a l’Isola dei famosi per mettersi in gioco e mostrare la sua personalità.