Uomini e Donne nuova stagione: il ritorno inaspettato di due personaggi storici

Estate in corso per alcuni personaggi del parterre del trono over di Uomini e Donne, in attesa di conoscere i nomi di chi la prossima stagione presenzierà alla corte di Maria de Filippi il pubblico attento e fedele si chiede chi fra gli anta storici tornerà a cercare l’anima gemella nel noto programma della prima fascia pomeridiana. Tra i nomi quotati quell di Riccardo Guarnieri, cavaliere molto amato dal pubblico che dopo una relazione altalenante con Ida Platano con cui aveva deciso di convolare a nozze fallita la scorsa Estate ha fatto il suo ritorno a Uomini e Donne a programma già iniziato e ha cominciato a frequentare Roberta di Padua sua vecchia conoscenza.

Uomini e Donne trono over: assenze e ritorni

Anche la storia con la Di Padua è naufragata e oggi Riccardo si dichiara single anche se alcuni rumors lo danno molto vicino ad una donna. Il Guarinieri è riapparso sui social dopo essere stato assente per settimane, si è mostrato in perfetta forma anche se il suo evidente dimagrimento ha preoccupato i fans. A Uomini e Donne Magazine Riccardo ha dichiarato di vivere un momento di serenità, è tranquillo e ha superato ogni problema legato alle sue ex. Inoltre il cavaliere ha affermato d’essere combattuto, non sa se tornerà nel programma di Maria de Filippi: “Sono estremamente combattuto”.

Riccardo non nega che gli piacerebbe tornare ma è anche consapevole d’aver sbagliato nei confronti della redazione: “…perché ho fatto una stupidaggine e me ne rendo conto”. Il cavaliere non si sente più a suo agio e questo è anche legato alla situazione che si è verificata con Roberta, anche lei per il momento lontano dal programma. Riccardo infine ha rivelato d’essere single, smentendo i gossip del momento, e di non pensare all’amore almeno per ora sta bene da solo.

Uomini e Donne trono over, Marco Firpo: “Al momento Gemma è un ricordo”

L’altro cavaliere che potrebbe tornare alla corte di Uomini e Donne è Marco Firpo, persona eclettica ha conquistato Gemma per un periodo ma poi la storia non ha avuto un lieto fine. Al magazine del programma Marco ha detto che Gemma per ora è solo un ricordo anche se ha sempre le chiavi del suo cuore, inoltre non sa se tornerà nel programma ma ha dell’esperienza fatta in tv un ricordo bellissimo:

“Non saprei… al momento Gemma è un ricordo. Un ricordo molto bello, così come la trasmissione. Non so se me la sentirei di tornare, se dovessi rispondere proprio adesso. Mi piacerebbe rivederla al più presto”. Il ritorno dei due cavalieri non è escluso, di sicuro la prossima stagione del trono over di Uomini e Donne sarà entusiasmante.