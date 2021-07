Arisa di nuovo single: il retroscena della storia con Andrea di Carlo

Continui alti e bassi sentimentali hanno posto Arisa e il suo ormai ex fidanzato al centro del gossip estivo, la cantante da mesi rivela d’essere single per poi essere paparazzata con l’agente. Una storia d’amore quella della cantante che non riesce a trovare la sua stabilità ma che soprattutto non ha le basi giuste per essere vissuta appieno e in modo sereno. I due si sono lasciati qualche mese fa per poi tornare insieme e in queste ore la coach d’Amici ha affermato d’essere si nuovo single e gli atteggiamenti social confermerebbero questa situazione.

Arisa e Andrea di Carlo è ancora crisi?

Arisa e Di Carlo infatti non si seguono più su Instagram, un dato da sottolineare che induce a pensare che l’eclettica cantante a volte sopra le righe e ignara dei luoghi comuni, abbia posto la parola fine alla sua relazione non dando un ulteriore possibilità a quella che è ormai diventata una vera e propria soap opera. Ricordiamo che i primi screzi tra Arisa e Andrea sono iniziati qualche mese fa quando Rosalba ospite di Domenica in non ritenne necessario citare il fidanzato durante la cordiale conversazione avuta con Mara Venier. L’agente non approvò questo atteggiamento della cantante e i due si allontanarono.

Poi attraverso i social hanno fatto sapere d’essere tornati insieme, Andrea ha più volte dichiarato il suo corteggiamento a Arisa che commossa ha accettato il ritorno di fiamma: “Ci sono cose che non ti dirò mai per tenerti con me per sempre” ha scritto Di Carlo su Instagram rivelando tutto il suo amore alla cantante che ha accettato a braccia aperte di tornare a fare coppia fissa. Adesso però le cose si sono complicate nuovamente, è evidente che i due non riescono a trovare il modo di comunicare ma soprattutto di far comprendere i loro sentimenti.

Arisa e Andrea di Carlo matrimonio saltato?

Le incomprensioni tra Arisa e Andrea di Carlo sono nate qualche mese fa, prima dell’intervista a Domenica in i due non avevano mai manifestato distanze e contrasti anzi sembravano affiatati e molto innamorati. La coach d’Amici ha anche parlato di matrimonio e del desiderio di porre le basi solide ad una relazione che l’appagava completamente.

I fiori d’arancio sembravano essere prossimi, c’è chi sostiene che i due avessero anche stabilito la data ma è evidente che qualcosa è cambiato e ha portato la coppia a confrontarsi con la realtà quotidiana e con il loro reale modo d’essere. Ad oggi Arisa è single ma visto come sono andate le cose non è escluso che fra qualche giorno i due possano essere avvistati di nuovo insieme.