Meghan e Harry tornano a far parlare di loro: l’ultima richiesta alla regina

Da qualche tempo oramai non si parla d’altro che della “rottura” creatasi tra i duchi di Sussex, Harry e Meghan, e la famiglia reale. Sono tanti i pettegolezzi che girano intorno alla vicenda, specialmente da quando la coppia ha deciso di trasferirsi in America; e altrettanti sono gli eventi ai quali Meghan ha deciso di non presenziare accanto al marito. L’attrice americana, infatti, è stata la grande assente sia al funerale del principe Filippo sia all’inaugurazione della statua dedicata a Lady D. Dopo aver sollevato un enorme polverone mediatico a causa dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, ora, pare che Meghan abbia espresso il desiderio di tornare a Londra. Scopriamo perché.

Leggi anche—>Pier Silvio Berlusconi pazzo di lei: la conduttrice approda a Striscia La Notizia

Leggi anche—>Emma Marrone senza filtri su Ig: lo scatto in costume è top!

Il desiderio di Meghan

Dopo la notizia che tra William e Harry ci fossero state nuove diatribe, ora pare che la situazione possa trovare un nuovo equilibrio, proprio grazie a Meghan. Il famoso giornale Daily Mail, afferma che Harry e Meghan vorrebbero celebrare il battesimo della loro piccola Lilibet Diana proprio a Windsor, così come è stato anche per il loro primogenito Archie.

Se questo avvenisse, potrebbe essere un’ulteriore conferma – insieme al primo nome della bambina, Lilibet, in onore proprio di Elisabetta II – del fatto che il trasferimento della coppia non abbia niente a che fare con la regina, ma che semplicemente abbiano deciso di continuare il loro cammino senza il peso dei titoli nobiliari.