Gigi D’Alessio e la relazione con Denise Esposito: grande passo per il cantante

Nelle ultime settimane Gigi D’Alessio è tornato a far parlare della sua vita sentimentale e in particolare della nuova fiamma, Denise Esposito. Nonostante la notizia sia ormai rimbalzata su tutte le testate di gossip, il cantante sembra voler tenere lontana dai riflettori la relazione. A confermarlo anche una recente intervista.

Tra Gigi e Denise le cose sembrano procedere a gonfie vele, la 28enne è totalmente estranea al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, nella vita fa l’avvocato e stando alle ultime indiscrezioni pare che abbia conosciuto il cantante napoletano durante un suo show.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Nonostante Gigi abbia provato a tenere la relazione con Denise lontana dai riflettori, è bastato un video sui social network in cui i due si tengono per mano per suscitare la curiosità dei fan che hanno dato il via a una spasmodica ricerca di informazioni al riguardo. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che la coppia abbia già iniziato una convivenza a cavallo tra Roma, dove ha casa il cantante e Napoli, città in cui vive Denise.

L’intervista di Gigi D’Alessio

In una recente intervista rilasciata a La Gazzetta Dello Sport, l’ex di Anna Tatangelo ha preferito non accennare alla relazione con Denise né tantomeno alla sua vita privata preferendo puntare i riflettori sulla nuova avventura che lo aspetta. Infatti nella prossima stagione televisiva, Gigi sarà nuovamente impegnato come giudice di The Voice Senior, talent show musicale dedicato alla terza età e condotto da Antonella Clerici, al suo fianco confermati Clementino e Loredana Bertè mentre Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi saranno sostituiti da Orietta Berti. Nonostante Gigi non abbia risposto alle domande sulla sua vita sentimentale, il suo silenzio conferma indirettamente le indiscrezioni al riguardo.

Il pensiero dedicato a Raffaella Carrà

Inoltre durante la chiacchierata, Gigi ha anche dedicato un pensiero a Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio. Il cantante ha elogiato la donna affermando di aver avuto l’onore di conoscerla non solo da un punto di vista lavorativo ma anche umano.