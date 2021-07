Striscia la Notizia, l’ex velina Irene Cioni sulla collega: “Era una finzione…”

Irene Cioni, velina di Striscia la Notizia dal 2013 al 2017, in una recente intervista ha rivelato un retroscena decisamente inaspettato riguardo alla collega Ludovica Frasca. Scopriamo di cosa si tratta.

Nata in Toscana, Irene dopo aver concluso il percorso scolastico con il diploma in ragioneria ha intrapreso un percorso universitario presso il DAMS di Firenze. Due anni prima di approdare a Striscia la Notizia, la giovane ha partecipato a Miss Italia come anche la sua collega Ludovica, per poi prendere la decisione di lasciare la sua terra natale per trasferirsi a Milano, città in cui ha dato il via alla propria carriera televisiva.

La rivelazione di Irene Cioni

L’esperienza a Striscia la Notizia per Irene e per la collega Ludovica si è conclusa nel 2017 dopo ben 4 anni. A distanza di alcuni anni dalla fine Cioni, in un’intervista ha rivelato un inaspettato particolare riguardo il rapporto con Frasca. In particolare la velina ha svelato che tra lei e la sua collega non c’era un bel rapporto: “Ora posso dirlo chiaro: non siamo mai state amiche io e lei” per poi aggiungere: “Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche. Ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare […] Poi raccontavamo che eravamo amiche, ma era una finzione”.

Il clima lavorativo

Si tratta di una rivelazione decisamente ambigua visto il forte legame creatosi tra alcune delle veline del passato come Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia che ancora oggi a distanza di molti anni sono molto amiche. Nonostante quanto affermato, Irene ha anche precisato che malgrado non ci fosse un’amicizia il clima lavorativo non ne ha mai risentito ed è sembra stato ottimo.

Cosa fa oggi Irene Cioni

Oggi Irene è impegnata come modella, ballerina ma anche come insegnate di Yoga. Inoltre la giovane sembra aver trovato l’amore della sua vita, l’imprenditore Giacomo con cui ha anche avuto una figlia, Vittoria, nata nel 2020.