Michele Merlo: l’omaggio di Maria De Filippi nella prossima edizione di Amici

Maria De Filippi renderà omaggio a Michele Merlo nella prossima edizioni di Amici: ecco tutti i dettagli.

La morte per leucemia fulminante del giovane artista Michele Merlo ha sconvolto il mondo intero, lasciando un vuoto impossibile da colmare. Il suo talento l’aveva portato all’edizione 2017 di Amici di Maria De Filippi, dove aveva avuto la possibilità di imboccare quella strada che l’avrebbe finalmente portato a realizzare il suo sogno: fare della sua passione per la musica il proprio lavoro.

La morte di Michele Merlo

Michele Merlo, però, è stato vittima di un destino ingiusto e crudele, che lo ha prematuramente strappato all’affetto dei suoi cari. Ma non solo: tutto il panorama musicale italiano è rimasto senza parole di fronte all’accaduto, e anche il mondo dello spettacolo si è stretto nel dolore. Tanto che la stessa Maria De Filippi, che ha seguito tutto il percorso di Michele Merlo ad Amici, ha deciso di ricordarlo in maniera speciale.

Il ricordo ad Amici

Stando alle indiscrezioni di Amedeo Venza su Instagram, il prossimo settembre a Michele Merlo verrà dedicato un omaggio speciale nel corso della prima puntata della nuova edizione di Amici in onda, come di consueto, su Canale 5. La puntata partirà “con un commovente ricordo di Mike”.

Le parole di Maria De Filippi

Dal 18 settembre, infatti, prenderanno il via le puntate della nuova edizione di Amici 2021-2022. Oltre a conoscere i volti dei protagonisti di questa stagione, i telespettatori, nel primo pomeriggio di sabato, assisteranno all’omaggio dedicato a Michele Merlo, ex allievo della scuola di Amici. Già dopo la sua tragica morte, Maria De Filippi lo aveva ricordato a modo suo sui suoi profili social con una dedica speciale:

“La tua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l’opposto. Tu eri entrambe le cose. E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure. Eri Mike Bird e stavi cantando. Eri nel tuo elemento naturale, la valvola di sfogo per i tuoi pensieri profondi che ti esplodevano in petto e che avevi tanta voglia di condividere con il mondo”.

LEGGI ANCHE: “Amore, il paradiso mi chiama”: Luna, la fidanzata di Michele Merlo, ricorda gli ultimi momenti insieme

Il supporto di Emma Marrone

Ma tanti altri protagonisti del talent show hanno detto addio a Mike Bird a modo loro, cercando anche, a modo loro, di confortare i suoi familiari. Tra questi, c’è anche la cantante Emma Marrone, che proprio ad Amici era stata coach di Michele Merlo. L’artista nel giorno dei funerali ha voluto abbracciare di persona i genitori del suo ex allievo, e sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi.”