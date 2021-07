Temptation Island, Manuela e Stefano dopo il programma: scoppia la bomba

Mancano due puntate alla fine di questa edizione di Temptation Island, una delle più chiacchierate di sempre: al centro delle polemiche la coppia formata da Manuela e Stefano.

Se ne parla un po’ dappertutto e tutti sono curiosi di scoprire quanto accadrà tra Manuela e Stefano nel falò di confronto finale a Temptation Island.

Mentre si attende la messa in onda delle ultime due puntate della stagione cominciano a circolare diverse voci sul loro rapporto lontano dalle luci dei riflettori.

Temptation Island: rivelazione su Manuela e Stefano a Brindisi

Deianira Marzano, l’influencer sempre pronta a lanciare bombe nel mondo gossip, ha rivelato quali sono gli aggiornamenti in merito alla chiacchieratissima coppia che sta partecipando al programma di Canale 5, Temptation Island. Qualche settimana fa la donna aveva rivelato che i due fidanzatini erano stati avvistati insieme al mare a Brindisi, sintomo di un rapporto tornato alla normalità e che non era stato scalfito dalle tentazioni della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.

Eppure pare proprio che qualcosa sia cambiata tra i due. Nelle ultime ore la Marzano ha parlato di un’altra segnalazione che le è stata inviata da una sua follower e che riguarda Manuela. A quanto pare la ragazza è stata avvistata da sole mentre stava cenando alla pizzeria De Matteis di Brindisi. Secondo quanto segnalato dall’utente Manuela avrebbe fatto capire che le cose tra lei e Stefano non sono andate nel migliore dei modi. La donna avrebbe aggiunto: “Io comunque gli voglio bene anche se è uno str***o”.

Leggi anche ->Temptation Island: punto di non ritorno per una coppia, salta il matrimonio

Non è tutto: la ragazza della segnalazione ha poi proseguito dicendo che le persone agli altri tavoli avrebbero confermato l’arroganza di Stefano fin da piccolo. Prima di lasciare il locale, Manuela avrebbe confidato poi alla ragazza di seguire attentamente la puntata finale di Temptation Island, annunciando grandi sorprese. Una notizia che ha alimentato la curiosità dei telespettatori del programma ideato e prodotto da Maria De Filippi.

Manuela bacia Luciano, la reazione di Stefano a Temptation Island

A quanto si vede dalle anticipazioni nella quinta puntata del programma che mette alla prova i sentimenti, pare proprio che sono in arrivo forti temporali sulla vita di coppia di Manuela e Stefano. La donna ha deciso di lasciarsi andare tra le braccia del single Luciano, ma questa volta le effusioni non si limiteranno a sguardi, coccole e abbracci.

Leggi anche -> Er Faina e Sharon Macri si sono lasciati | Tempation Island Vip ha distrutto l’amore

Secondo quanto intravisto tra i due pare sia scattato un bacio che ha messo in crisi Stefano fino a portarlo ad avere una reazione decisamente rabbiosa. Come già successo a Valentina e Tommaso, anche questa relazione appare agli occhi del pubblico come notevolmente tossica, e sono in molti a tifare per un addio tra Manuela e Stefano. Per sapere cosa ne sarà della coppia brindisina non resta che seguire il prossimo appuntamento di Temptation Island, in onda lunedì 26 luglio in prima serata su Canale 5: in quest’occasione scopriremo anche come saranno andate le cose tra Federico e Floriana, dal momento che il siciliano ha chiesto un nuovo falò di confronto con quella che era diventata poco prima la sua ex fidanzata.