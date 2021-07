Temptation Island, crisi di nervi per uno dei fidanzati: indiscrezioni sulla puntata di lunedì 26 luglio

Mancano solo due puntate al termine di questa edizione di Temptation Island. Come ogni anno, sei coppie hanno affrontato un viaggio nei sentimenti, durante il quale fidanzate e fidanzati sono stati messi a dura prova. Dopo alcuni giorni dall’inizio del reality, le coppie formate da Tommaso e Valentina, Claudia e Ste e, infine, Floriana e Federico, hanno deciso di mettere fine alla loro esperienza prima del tempo. Alcuni di loro (Tommaso, Valentina, Floriana e Federico) hanno deciso di mettere un punto alle loro relazioni, per il momento. La coppia di futuri sposi (Claudia e Ste), invece, ha deciso di portare avanti il progetto delle nozze. Grazie a Witty tv, abbiamo scoperto alcune rivelazioni “scottanti” (a proposito di falò) riguardo una delle ultime coppie rimaste. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Momenti di intimità tra una fidanzata e un tentatore

Sono ormai settimane che il lunedì sera milioni di italiani si lasciano coinvolgere dalle dinamiche di Temptation Island. Le coppie che hanno preso parte all’edizione di quest’anno sono entrate nel cuore di tutti noi, ma ormai siamo arrivati al giro di boa. Lunedì 26 e martedì 27, infatti, andranno in onda le ultime puntate. I protagonisti rimasti, Stefano e Manuela, Alessandro e Jessica e Alessio e Natascia, continuano a essere in balia di ciò che, nell’altro villaggio, viene fatto e detto dalla propria controparte. I ragazzi di cui vi parlerò io sono Alessandro e Jessica.

Tramite indiscrezioni di Witty tv sulla puntata di lunedì, abbiamo scoperto che la fidanzata Jessica si lascerà trasportare da un momento molto intimo con il single Davide. Come di consuetudine, Alessandro verrà chiamato nel pinnettu dalla produzione del programma e, questa volta, il ragazzo avrà una brutta sorpresa. Il video che vedrà Alessandro mostrerà delle immagini inedite della sua fidanzata sdraiata nel suo letto insieme a Davide, con il quale è intenta a scambiarsi abbracci e carezze. La storia di questa coppia è stata fin da subito, forse, considerata come secondaria rispetto ad altre, in quanto nelle prime puntate, il fidanzato Alessandro non sembrava aver capito davvero il significato della partecipazione al programma. I primi video mostrati a Jessica, infatti, riguardavano un Alessandro concentrato esclusivamente sulla dieta, sulla ginnastica e… su sé stesso. Nella puntata andata in onda lunedì scorso, però, il ragazzo ha iniziato a provare un certo interesse per la single Carlotta, con la quale sta instaurando un rapporto fatto di attrazione e sguardi di intesa. Probabilmente, le ultime immagini inerenti al suo fidanzato hanno fatto scattare qualcosa nel cuore di Jessica, che si è sentita libera di lasciarsi andare a qualcosa di più. Quale sarà, a questo punto, la reazione di Alessandro alla vista del video incriminato? E soprattutto, la coppia arriverà fino alla fine del programma o Alessandro deciderà di chiedere il falò di confronto anticipato?