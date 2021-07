Al Bano dice addio a The Voice Senior: ecco perché i Carrisi non ci saranno

Inaspettato e amaro è l’addio di Al Bano a The Voice Senior: la notizia che riguarda il celebre cantante e l’amatissimo programma arriva come un fulmine a ciel sereno.

In autunno i palinsesti televisivi saranno caratterizzati dal ritorno dei programmi più amati e seguiti di stagione in stagione: attesa la nuova edizione di The Voice Senior su Rai Uno.

I fan della trasmissione, però, si troveranno a fare i conti con una grande assenza, quella di Al Bano Carrisi, che non prenderà parte alla prossima avventura del talent.

The Voice Senior: Al Bano sostituito, la delusione del cantante

Una grande delusione per chi segue i Carrisi e sperava di vedere anche questa volta padre e figlia insieme nello stesso programma a cercare di individuare ottimi talenti da portare nella loro scuderia: Al Bano e Jasmine si erano, senza dubbio, distinti nella prima edizione della trasmissione e avevano portato a casa un buon risultato.

Ma nel prossimo autunno al loro posto sulla poltrona rossa sarà seduta Orietta Berti: la cantante, reduce dall’incredibile successo di Mille insieme ad Achille Lauro e Fedez, è stata fortemente voluta dalla produzione come uno dei giudici della trasmissione, o per meglio dire, dei coach. L’Usignolo di Cavriago, questo il suo soprannome, parteciperà dunque per la prima volta a The Voice e insieme a lei, che è la novità di questa edizione, sono stati confermati Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Alla conduzione ci sarà, ancora una volta, Antonella Clerici, il cui modo di presentare ha ottenuto grande successo durante la prima edizione.

Al Bano era convinto di poter tornare nella trasmissione che ha segnato il debutto televisivo della figlia, avuta dalla relazione con Loredana Lecciso. Il cantante ha commentato la notizia della sua sostituzione in uno sfogo al settimanale Nuovo Tv, al quale rivela: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla”.

Jasmine Carrisi: il sogno della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

Anche Jasmine Carrisi si sarebbe aspettata una conferma da parte della produzione del programma, ma ha dovuto fare i conti con la delusione, come confermato da Al Bano: “Jasmine è dispiaciuta. Le sarebbe piaciuto tornare nel programma. Per lei questo è stato una sorta di debutto televisivo. Ma Jasmine è giovane e piena di energia e di interessi”.

Tuttavia, la giovane ragazza non si è arresa e ha deciso di continuare il suo percorso musicale nel mondo della trap, dopo aver già lanciato dei singoli in radio, ma Jasmine coltiva anche un sogno che non riguarda la musica, quello di diventare psicologa. Cosa farà, invece, Al Bano dopo The Voice? Il cantante è impegnato nuova stagione di concerti in giro per il mondo. Da solo e in coppia con Romina, proprio come ai vecchi tempi, l’incredibile voce italiana è pronta a conquistare ancora i più grandi palchi internazionali.