Alessandra Sardoni si è sposata: chi è il marito della giornalista di La 7?

Novità in casa La 7: Alessandra Sardoni ha deciso di fare il grande passo e si è sposata con il suo fidanzato. Ecco chi è l’uomo a cui si è legata la giornalista che collabora con Enrico Mentana.

Uno dei volti più amati di La 7 è Alessandra Sardoni: la giornalista si è sposata in questi giorni, ma ad annunciare il lieto evento è stato il direttore del Tg nel quale lavora.

Ci ha pensato Enrico Mentana a rendere pubblica la notizia che riguarda la Sardoni, che ha sempre mantenuto il più stretto riserbo riguardo alla sua vita privata.

Enrico Mentana annuncia il matrimonio di Alessandra Sardoni

Attraverso un lungo post su Instagram, Mentana ha voluto condividere la gioia con i suoi follower e l’annuncio è rimbalzato di profilo in profilo, facendo il giro dei social. «Un altro Royal Wedding, oggi sull’Amiata», ha scritto Enrico Mentana pubblicando le foto in cui è ritratta di sfuggita Alessandra Sardoni insieme all’uomo che è diventato suo marito. Ma chi è il fortunato? Ebbene l’identità dell’uomo resta misteriosa, dal momento in cui la donna non ha mai esternato i dettagli della sua vita privata e sentimentale.

La notizia del matrimonio ha raggiunto i fan della giornalista, che sono davvero numerosi, e tutti i colleghi che hanno voluto farle gli auguri per la nuova vita che comincia da questo Sì, una quotidianità diversa da condividere insieme all’uomo che ama. «Tanti auguri Alessandra», ha scritto ad esempio Tommaso Labate tra i commenti al post di Enrico Mentana.

LEGGI ANCHE: Elisa Isoardi, cosa pensa davvero della Clerici: “Per me lei è inarrivabile”

C’è poi chi ha voluto commentare la notizia in modo ironico, come accaduto su Twitter, il social più adatto al commento delle principali notizie in circolazione e dei gossip del momento. «Alessandra Sardoni si è sposata!! Com’è possibile che questa donna riesca ad avere una vita oltre La7, oltre Mentana??! Sempre più dea», ha scritto un utente. Il pensiero, naturalmente, corre subito al grande impegno della giornalista, che non si è mai risparmiata lungo le estenuanti maratone elettorali di cui Mentana è assoluto protagonista. La donna è stata recentemente insignita del Premio Boccaccio 2021 al Giornalismo.

La carriera di Alessandra Sardoni: dalla stampa al telegiornale

Alessandra Sardoni è laureata in filosofia del linguaggio e ha cominciato la sua esperienza nel campo del giornalismo, lavorando per l’edizione di Napoli de La Repubblica e per Mediaset. Nel 1991 ha cominciato a lavorare per VM Giornale, il telegiornale di Videomusic. Successivamente si è specializzata: nel 1994 è diventata cronista parlamentare e ha cominciato ad occuparsi di politica prima per Videomusic, poi per Tac e infine per La7, per cui lavora tuttora.

LEGGI ANCHE: Iva Zanicchi ancora non in forma: le conseguenze del Covid, come sta

La Sardoni ha anche condotto Otto e Mezzo, mentre ora al mattino conduce Omnibus alternandosi con Andrea Pancani. Nel 2014 ha condotto In Onda. Come firma giornalistica, invece, collabora con Il Foglio. Per due anni, 2013-2014, è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente dell’associazione stampa parlamentare. L’anno successivo ha vinto l’ambitissimo Premiolino, il più antico e prestigioso premio giornalistico italiano.