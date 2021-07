Temptation Island: proposta di matrimonio per un’ex fidanzata: colpo di scena

Temptation Island è il programma che sta facendo compagnia agli italiani in prima serata su canale 5 ogni lunedì. Questa settimana, però, ci sarà un doppio appuntamento. Di recente una delle fidanzate di una delle precedenti edizioni ha comunicato ai follower di aver ricevuto un’inaspettata proposta di matrimonio. Ecco di chi si tratta.

Sorpresa inaspettata per un’ex fidanzata di Temptation Island

Il programma delle tentazioni permette alle coppie che si mettono in gioco di fare chiarezza con i propri sentimenti. Alcune decidono di mettere la parola fine mentre altre non fanno altro che rafforzare la propria unione fino ad arrivare sull’altare. Nelle prossime puntate i telespettatori non vedono l’ora di assistere alle dinamiche sentimentali di Stefano e Manuela. Molti sperano che lei vada via da sola e che dia la possibilità al tentatore Luciano di farsi conoscere. Nelle ultime ore, invece, una delle coppie che ha partecipato a una delle edizioni passate ha dato una bella notizia. Presto i due fidanzati si congiungeranno davanti a Dio. Si tratta di Raffaella Giudice e Andrea Celentano. Ecco il loro percorso nel viaggio dei sentimenti.

“Dieci anni di noi e milioni di volte si”

Raffaella e Andrea hanno voluto partecipare al programma per avere delle conferme sul loro amore. Lei non si è avvicinata nessun tentatore mentre lui ha creato una buona intesa con Teresa Langella. Questo ha fatto soffrire Raffaella che ha versato tante lacrime durante il periodo di permanenza nel villaggio. Una volta terminato il percorso, Andrea ha dichiarato di aver fatto chiarezza con i suoi sentimenti e per questo motivo le aveva promesso che le cose da quel momento in poi sarebbero cambiate. Da allora è passato del tempo, ma sembra che le cose stiano andando bene con l’arrivo di questa inaspettata proposta di matrimonio. Del resto Raffaella ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata un’organizzazione tale da lasciarla a bocca aperta. “Dieci anni di noi e milioni di volte si, ja, yes, oui…23 luglio 2021 non dimenticherò mai questa serata, mi hai regalato un sogno, una sorpresa che giuro, non mi aspettavo, almeno non adesso, ma tu come al solito sai stupirmi sempre positivamente. Andrea Celentano ti amo!”, ecco le parole che ha riportato nella didascalia del post Raffaella. I fan non possono far altro che complimentarsi con questa coppia, la quale rappresenta una speranza per coloro che vivono una relazione di alti e bassi.

Leggi anche -> Temptation Island, crisi di nervi per uno dei fidanzati: indiscrezioni sulla puntata di lunedì 26 luglio

Floriana e Federico

Nella puntata di domani, lunedì 26 luglio, non mancheranno dei colpi di scena. Sicuramente la situazione delle coppie prenderà una svolta. Gli occhi saranno sicuramente puntati su Floriana e Federico che avranno modo di confrontarsi per la seconda volta davanti al falò in presenza di Filippo Bisciglia. La maggior parte dei telespettatori crede che torneranno insieme. Se sarà così, si spera che le cose cambieranno per il bene del loro amore.

Leggi anche -> Temptation Island, Floriana e Federico sono tornati insieme? L’indizio