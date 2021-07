X Factor: quando inizia la nuova edizione? Ecco la data, novità e conduttore

Importanti novità in arrivo per la nuova edizione del talent show X Factor. Uno dei giudici, Emma Marrone, in un’intervista svela uno dei cambiamenti chiave che vedremo fin dalle prime puntate. Scopriamo insieme le parole della cantate e tutte le altre novità in arrivo.

X Factor, uno dei talent show più seguiti in Italia, prende spunto da un format britannico intitolato The X Factor. Le prime quattro stagioni del programma sono state trasmesse su Rai2. A partire dal 2011, però, Sky Italia a acquistato i diritti del programma e, la Rai, a causa degli elevati costi di produzione, ha rinunciato all’esclusiva. Le prime quattro edizioni, ovvero dal 2008 al 2010, sono state condotte da Francesco Facchinetti. Dal 2011 al 2020, invece, la conduzione del talent è passata ad Alessandro Cattelan. Oltre ai conduttori, tra le varie edizioni abbiamo visto avvicendarsi anche una serie di giudici: Claudia Mori; Simona Ventura; Anna Tatangelo, Enrico Ruggeri ecc. Insomma, nomi illustri della canzone italiana. La nuova stagione del programma (uscita prevista per il prossimo 16 settembre) è ormai alle porte. Scopriamo insieme tutte le novità.

Ultime Novità in arrivo

Il 16 settembre andrà in onda su Sky Uno e Now Tv la nuova edizione di X Factor. Ad oggi, sappiamo già che ci saranno delle modifiche sostanziali, sia nella struttura del programma sia per quanto riguarda il cast. I giudici sono stati confermati: a valutare i nuovi concorrenti ci saranno Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton ed Emma Marrone.

Una delle novità principali riguarderà il conduttore. Alla guida del talent, a partire da settembre, vedremo Ludovico Tersigni, giovane attore che ha raggiuto la popolarità recitando nella serie Netflix Summertime.

Anche per quanto riguarda le regole delle programma vedremo una svolta importante. Il nuovo spot del talent recita: “Nessuna etichetta, nessuna paura, nessuna categoria. Libero di essere chi sei. Sempre”.

Le parole di Emma

Uno dei giudici di X Factor, la talentuosa Emma Marrone, in un’intervista si è espressa riguardo le novità della prossima edizione. Ecco le sue parole: “Saremo i primi nel mondo a farlo, è giusto così: basta limiti, basta ghettizzarsi, soprattutto nell’arte, quando si è veramente liberi si vivono emozioni ed esperienze molto più profonde”.

Sembrerebbe, quindi, che ad aspettarci c’è una trasmissione tutta nuova, libera da qualsiasi vincolo imposto prima. Ogni giudice potrà scegliere l’aspirante cantante che più cattura la sua attenzione, senza dover fare capo a una determinata categoria. Fino alla scorsa edizione, infatti, vi erano quattro categorie principali: under uomini; under donne; over e gruppi. Ognuna di esse era capitanata da uno dei nostri giudici d’eccellenza. Non ci resta che resta con il fiato sospeso, fino alla messa in onda delle prime puntate!