Valentina Autiero, sgancia la bomba su Uomini e Donne: “Chat segrete e…”

A settembre Maria De Filippi tornerà a fare compagnia agli italiani dal lunedì al venerdì con Uomini e Donne. Non si smette mai di parlare del programma per una serie di motivi. Uno di questi è senza dubbio una dichiarazione fatta dall’ex dama del Trono over Valentina Autiero. Ecco cosa ha detto e come ha replicato un ex cavaliere.

Dichiarazione inaspettata di Valentina

Da un paio di anni Valentina Autiero è presente nel programma per trovare la sua anima gemella. Purtroppo tante frequentazioni non si sono concluse nel migliore dei modi. Basta ricordare quelle che ha avuto con David Saracino e Germano Natale. Il primo è andato via mano nella mano con un’altra mentre il secondo ha fatto dei passi indietro dopo aver deciso di conoscerla al di fuori dello studio. Tuttavia non tutti i mali vengono per nuocere, dal momento che grazie a Uomini e Donne la dama ha legato con Roberta Di Padua, la quale l’ha sempre difesa dagli attacchi di Aurora Tropea. Dopo l’ennesima delusione non ha fatto più ritorno e i telespettatori hanno iniziato a farle delle domande per avere la situazione più chiara. Valentina non ha esitato a colmare la loro curiosità lasciando intendere anche che nello studio regna l’ipocrisia. A detta sua esisterebbero delle chat segrete che potrebbero compromettere delle amicizie nate davanti alle telecamere. È intervenuto Simone Bolognesi, ex cavaliere del Trono over, per fare chiarezza su ciò che è stato detto.

“Le chat fanno parte del gioco”

Nella prossima edizione torneranno senza alcuna ombra di dubbio Gianni Sperti e Tina Cipollari nel ruolo di opinionisti. Molti credevano che Tina non si sarebbe più presentata, poiché si è trasferita a Torino per stare accanto al compagno. In realtà il capoluogo piemontese è ben collegato con Roma con i mezzi pubblici, ragion per cui nessuno deve temere la sua assenza. Ci saranno anche Gemma Galgani, Armando Incarnato, Isabella Ricci, ma di Valentina non si hanno notizie. Simone durante un’intervista rilasciata a PiùDonna ha speso delle parole sulla dichiarazione di Valentina: “Le chat e le spie fanno parte del mondo di Uomini e Donne, non della vita reale…Le chat fanno parte del gioco del programma. Questo non vuol dire che nella vita reale non si possa diventare amici e stare insieme”. Ci sarà una replica? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Ritornerà Riccardo?

Del ritorno di Valentina non si sa nulla e lo stesso discorso vale per Riccardo Guarnieri. Si è allontanato dal mondo dei social, ma ha dichiarato di recente di essere sereno e non sa se farà ritorno nel programma. In effetti è consapevole di aver sbagliato con la redazione quando si è reso protagonista di una spiacevole situazione con Roberta e Armando. Inoltre ha colto l’occasione per comunicare di essere single, quindi ha smentito la notizia di un suo presunto fidanzamento.

