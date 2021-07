Federico Rossi positivo al Covid: quali sono le condizioni di salute del cantante?

Tanti sono stati i personaggi pubblici che, in questo periodo di pandemia, hanno comunicato al loro pubblico l’avvenuto contagio da Covid. Questa volta è toccato a Federico Rossi, uno dei componenti dell’ex duo Benji e Fede. Scopriamo insieme chi è Federico e come sta dopo aver comunicato la triste notizia.

Federico Rossi è nato a Modena il 22 febbraio 1994. L’infanzia del ragazzo, però, è stata segnata da una perdita all’interno della famiglia Rossi: la morte del fratello di Federico, Mirko. Dopo questa terribile tragedia, Rossi instaura con il padre un rapporto molto stretto, a tal punto da dedicargli il suo primo singolo intitolato Buona Fortuna.

Dopo il successo generato delle sue canzoni, nella vita di Federico inizia un altro momento molto difficile. In un’intervista fatta da Silvia Toffanin all’interno del programma Verissimo, il giovane spiega alla conduttrice di aver vissuto momenti di crisi. Ecco le parole del cantante: “Facevo fatica ad aprirmi del tutto per paura di toccare cose dentro di me e tirare fuori problemi passati. Tutti questi problemi che mi facevo hanno fatto sì che io cadessi in una depressione pesantissima”.

Amore e carriera

Nel 2005, dopo anni di tour nelle principali piazze italiane, il duo di cui ha fatto parte Federico, Benji e Fede, pubblica il suo primo album dal titolo 20:05, nome che rappresenta l’orario in cui i due ragazzi si sono conosciuti. L’esplosione del successo per i due cantanti arriva, però, nel 2018 con l’album Siamo solo Noise, da cui viene estratto il singolo più ballato di quell’estate: Dove e quando.

Dopo vari riconoscimenti, dischi d’oro e dischi di platino, il duo, con grande rammarico di milioni di fan, annuncia la loro separazione lavorativa, indiziando così due carriere distinte.

La vita di Federico Rossi, a partire dal 2018, è stata segnata anche dal suo grande amore, la bella Paola Di Benedetto, modella e vincitrice di un’edizione del Grande Fratello Vip. Il loro è stato vero amore fin da subito, ma l’anno dopo, nel 2019, la coppia subisce una rottura momentanea a causa del presunto tradimento di Federico con la cantante maltese ed ex concorrente di Amici Emma Muscat. Dopo una breve pausa di riflessione, Fede e Paola tornano insieme. Iniziano a spargersi voci di un possibile matrimonio tra i due fino a quando, nel 2021, la modella – tramite i suoi profili social – annuncia la rottura, questa volta definitiva, con il bel cantante modenese. I reali motivi della fine della loro storia non sono mai stati resi noti, sembrerebbe però, che sia stata causata da eventi non riconducibili a tradimenti, bensì dal mutare dei sentimenti provati dai due ragazzi.

… e poi è arrivato il Covid

Sul suo profilo Instagram, Federico ha annunciato così l’avvenuto contagio: “Diffidate un po’ dai tamponi rapidi, fate sempre il molecolare”. Il cantante sarebbe stato impegnato con il programma Battiti Live condotto da Elisabetta Gregoraci, nel quale ha debuttato con il singolo Movimento lento insieme ad Annalisa. In una delle sue ultime storie postate sui social Federico, raccontando della sua esperienza con il Covid, decide di mandare un messaggio a tutti i suoi follower: ” Vacciniamoci e usiamo sempre la mascherina Ffp2″. Non sappiamo se il giovane modenese sarà presente nelle prossime puntate dello show musicale, ciò che ci auguriamo è che possa guarire presto e tornare a farci cantare con le sue canzoni.