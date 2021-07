L’attrice prima di Beautiful: look diverso e capelli neri per Hope, non sembra lei

Annika Noelle da anni presta il suo volto a Hope Logan della soap opera americana Beautiful. Sicuramente è tra i personaggi più amati del cast. Andando a curiosare nel suo profilo Instagram, nei vecchi scatti propone un look del tutto diverso da quello di oggi. Ecco una foto del 2018.

Hope, la stilista di punta di Beautiful

Hope è la figlia di Brooke Logan e da tempo cerca di avere la meglio su Steffy Forrester per conquistare il cuore di Liam Spencer. Le due donne hanno seguito le orme di Brooke e Taylor quando volevano portare sull’altare Ridge Forrester. Per il momento sembra che abbia avuto la meglio Hope, dal momento che nelle prossime puntate la rivale troverà sollievo tra le braccia di un altro uomo. Si tratta del dottor Finn, il quale scoprirà di avere una madre biologica che darà del filo da torcere alla giovane stilista. Hope è molto amata dai telespettatori italiani perché ha dei sani principi, è determinata e combatte per ciò in cui crede. Vuole bene al piccolo Douglas al punto tale da accettare nella sua vita Thomas e per questo darà ulteriori problemi in futuro nella sua relazione con Liam. Tutti concordano nel dire che Annika sta svolgendo nel migliore dei modi il suo lavoro punto. Essendo un personaggio pubblico, tende a pubblicare degli scatti artistici e non sul profilo Instagram. Nell’anno 2018 ha condiviso una foto con una chioma diversa da quella che adesso mostra fiera sul set della soap opera. Ecco com’era.

Un look pazzesco e inaspettato

Tutti noi siamo abituati a vedere il personaggio di Hope con una chioma bionda, pelle candida e uno sguardo dolce. Rappresenta la classica ragazza della porta accanto, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Su Instagram Annika opta sempre per varie versioni di sé. Nello scatto dell’11 ottobre 2018, per esempio, ha un look e un outfit del tutto opposti a quelli del suo personaggio: capelli lunghi e scuri, rossetto rosso che esalta le labbra, sguardo intrigante e abito con una vertiginosa scollatura. Inoltre indossa una collana e dei bracciali abbinati perfettamente con il resto. Molti sostengono che sia quasi irriconoscibile mentre altri hanno dichiarato l’esatto opposto.

Leggi anche -> Beautiful anticipazioni: Quinn ed Eric divorziano. Il colpo di scena di Brooke

Nozze in vista per l’attrice

Se nella soap opera Hope è legata a Liam, nella vita reale Annika è felicemente fidanzata con il musicista Zac Fischer. Hanno ufficializzato la relazione nel 2018 e pare che presto convoleranno a nozze. Annika ha pubblicato un post dove è abbracciata a lui e ha colto l’occasione per comunicare follower di aver ricevuto l’anello. Questo annuncio ha fatto fare salti di gioia ai fan che non vedono l’ora di vederla in abito bianco. Se a Beautiful vive periodi altalenanti con Liam, nella vita reale può stare tranquilla.

Leggi anche -> Beautiful, John McCook, avete mai visto la figlia dell’attore che interpreta Eric Forrester? Bellissima