Sabrina Salerno esplosiva su Instagram: amazzone in costume, la foto bomba

Sabrina Salerno è una delle donne più talentuose e belle del mondo dello spettacolo italiano. Essendo un personaggio pubblico, tende ad aggiornare costantemente il suo profilo social con tantissimi scatti artistici e non. Le ultime foto hanno mandato in delirio il web. Ecco il motivo di tanto entusiasmo.

La strepitosa carriera di Sabrina Salerno

Nata a Genova il 15 marzo 1968, Sabrina Salerno è una cantante, showgirl e attrice italiana. Quando frequenta il liceo ha partecipato a un concorso di bellezza e ha vinto il titolo di Miss Lido. In seguito ha vinto anche il titolo di Miss Liguria che le ha permesso di partecipare a Miss Italia 1984. È comparsa nel piccolo schermo accanto ad Amanda Lear e ha affiancato Johnny Dorelli nello show Premiatissima su canale 5. Nelle vesti di cantante ha esordito nel 1986 con il singolo Sexy girl che le ha permesso di scalare la classifica della musica britannica, privilegio concesso a pochi cantanti italiani. Attualmente sta ancora cavalcando l’onda del successo e il merito non è solo della sua strepitosa voce, ma anche della sua bellezza divina. Ha un fascino tale da fare invidia anche alle più giovani e il merito è sicuramente dell’attività fisica e della sana alimentazione. Di recente ha condiviso un post con delle foto e ha ottenuto tantissimi like e commenti positivi. La sua bellezza è stata elogiata da chi la segue fin dai suoi primi esordi.

Una dea in un campo di grano

Nelle foto Sabrina Salerno indossa un costume a due pezzi e le sue forme giunoniche non passano inosservate. Ha i capelli sciolti mossi leggermente dal vento, sguardo intrigante, labbra carnose e accessori scelti con tanta cura. Sembra una dea in un campo di grano e lo stile ricorda molto quello indiano. Il risultato come sempre è impeccabile, in quanto raccoglie solo consensi. Non sono passati inosservati dei commenti di personaggi del mondo dello spettacolo. C’è quello di Sandra Milo che l’ha definita la Pocahontas moderna e un utente social ha elogiato la sua bellezza con testuali parole: “Sei di una bellezza stratosferica, ovvio che non hai solo quello c’è molto molto di più! Bellissime foto”.

L’icona della sensualità

Sabrina Salerno non ha mai esitato a mostrare la sua fisicità scultorea e ha sempre sottolineato che bisogna andare oltre le apparenze. Infatti oltre ad avere una femminilità pazzesca ha anche una bella personalità. In poche parole è un modello di riferimento per tante donne. Propone sempre degli outfit stupendi che mettono in risalto la sua eleganza indiscussa. Sicuramente l’intero pianeta invidierà il nostro Paese rappresentato da donne bellissime come lei.

