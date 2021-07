Temptation Island, Floriana e Federico sono tornati insieme? L’indizio

Cresce l’attesa per le battute finali di Temptation Island e intanto ci si chiede se le coppie che si sono dette addio al falò di confronto hanno mantenuto la decisione presa, come Floriana e Federico.

Si è parlato molto di una delle coppie protagoniste di Temptation Island, ovvero Floriana e Federico, originari di Palermo. 21 anni lei, 34 lui: i due hanno deciso di partecipare per dare una scossa al loro rapporto.

A contattare la redazione è stata Floriana che ha sostenuto di non sentirsi più corteggiata da Federico e di aver voglia di partecipare per avere conferme da parte del suo uomo.

Temptation Island: non è finita tra Floriana e Federico?

Nel corso del falò di confronto finale, però, c’è stato un forte litigio e Floriana ha deciso di troncare la relazione. Nonostante il pentimento di Federico accompagnato da copiose lacrime, la ragazza è rimasta ferma nella sua decisione e ha deciso di non volerlo perdonare, chiudendo il tutto con un possente “Io a casa con te non ci torno”.

Nelle anticipazioni delle prossime puntate, però, abbiamo visto che Federico ha richiesto un nuovo confronto con la sua fidanzata e i telespettatori scopriranno solo allora quale sarà la decisione definitiva della donna. Secondo alcuni, però, i due starebbero ancora insieme e a confermarlo ci sarebbero dei palesi indizi. Quali? Prima di tutto sui rispettivi profili social ci sarebbero anche le immagini che li ritraggono insieme, innamorati e felici.

Tutti si chiedono a questo punto se Floriana abbia deciso di dare una seconda possibilità a Federico dopo averlo visto approfondire la conoscenza con la single Vincenza e rifiutare la sua prima richiesta di falò di confronto. “Io sono venuta qui con dei dubbi e mi sono data delle risposte, la tua storia te la vai a fare fuori”, ha detto Floriana di fronte ad un Federico decisamente in difficoltà. Lui ha poi risposto confessando: “Io mi sono messo in gioco perché volevo capire i sentimenti reali per te”. Il modo utilizzato dal fidanzato per cercare e trovare le risposte non ha avuto un impatto positivo sulla siciliana, che ha affermato di non sentirsi amata da lui, e nemmeno rispettata.

Federico prova a riconquistare Floriana: la richiesta del fidanzato a Filippo Bisciglia

“Noi non stavamo più bene insieme e non puoi dire il contrario, con quella ragazza mi sono messo in gioco. Io per quella ragazza non provo niente”, ha ribadito Federico scoppiando a piangere e dichiarando di amare da morire la sua Floriana avendo finalmente fatto chiarezza a proposito dei suoi sentimenti. Prima di lasciare il falò Floriana ha ribadito la sua decisione: “Voglio uscire sola. Mi ha ferito tanto, di nuovo”.

C’è chi è pronto a scommettere che durante la prossima puntata di Temptation Island ci sarà un ripensamento di Floriana: a questo punto non resta che attendere la fine del programma più seguito dal momento e scoprire cosa ne sarà delle coppie che si sono messe in gioco, tra tentazioni e sentimenti.