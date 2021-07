Questa bambina oggi è un’ ex velina di Striscia la Notizia, l’avete riconosciuta?

La bambina della foto, oggi è una bellissima showgirl e Influencer, sposata con un famoso ex calciatore e molto impegnata per la battaglia contro la violenza sulle donne. Avete indovinato?

Dalla Sicilia sul bancone del TG satirico

Sguardo sveglio e bocca leggermente imbronciata. Non è difficile riconoscere in questa bellissima bambina un’ex velina di Striscia la Notizia, molto amata e seguita su Instagram. E’ cresciuta con la passione per la danza e lo spettacolo, iniziando a frequentare i concorsi di bellezza fin da giovanissima.

Si tratta della bellissima siciliana Costanza Caracciolo, ex velina bionda del famoso tg satirico di Antonio Ricci e moglie di Bobo Vieri. Dopo aver vinto il concorso di bellezza Miss Fotomodella dell’anno, la bellissima siracusana approda, nel 2008, sul bancone di Striscia, in coppia con Federica Nargi, per rivestire il ruolo di velina bionda.

Oggi la bellissima Costanza oltre ad essere un’attrice, stilista, showgirl, Influencer e moglie di Christian Vieri, è anche mamma di Stella e Isabel avute dall’ ex calciatore.

Costanza Caracciolo, la numero 1 nel cuore di Vieri

Christian Vieri ha corteggiato tantissimo Costanza Caracciolo senza arrendersi, fino a conquistare il suo cuore. La coppia ha iniziato a convivere, dividendosi tra Miami e Milano, prima di convolare a nozze nel 2019. Era forse scritto nel destino dell’ex centroavanti bolognese, avere per sempre al suo fianco una velina? Dopo le sue due storie d’amore più importanti, quelle più gettonate dal gossip (la prima con la storica velina mora Elisabetta Canalis, alla quale è stato legato per 3 anni dai primi anni 2000 e poi quella con la bellissima Melissa Satta con la quale ha condiviso la propria vita per 5 anni), Bobo ha voluto al suo fianco la bionda Costanza.

E’ lo stesso ex calciatore, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, a raccontare di questa bellissima storia d’amore, nata dopo un’amicizia decennale: “Ci ho messo pochissimo a capire che avrei messo su famiglia con lei. La conoscevo da dieci anni, sapevo bene che tipo di donna avevo davanti. È stato veloce, tutto molto semplice. L’ho rivista e in un lampo ho realizzato che ci saremmo sposati”, ha fatto sapere Vieri. “Costanza ha grande carattere ed è sempre solare, è la numero uno”, ha concluso.