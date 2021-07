Flavio Briatore furioso, senza freni contro il governo: “Assurdo!”

Flavio Briatore non le manda a dire: l’imprenditore italiano non riesce più a contenere la rabbia rispetto alle ultime decisioni prese dal governo in fatto di misure di sicurezza anti-Covid.

Le ultime notizie che riguardano il nostro Paese e l’emergenza Coronavirus non sono delle più positive: per contenere il rincaro dei contagi, il governo ha deciso di tenere chiuse le discoteche, nonostante i vaccini e il Green Pass.

In base all’ultimo decreto i locali notturni non riapriranno durante questi mesi estivi: un duro colpo per quanti attendevano la bella stagione per lavorare e recuperare la chiusura invernale.

Flavio Briatore si sfoga su Instagram contro la chiusura delle discoteche

Flavio Briatore non ci sta e si sfoga su Instagram a proposito delle decisioni prese dal governo. “Tutti mi chiedono come mai non ho fatto commenti riguardo chiusura delle discoteche. Mah, non ho fatto commenti perché è una cosa assurda. Si era proposto di aver il green pass per chi entrava in discoteca, altrimenti il test molecolare qr code, per cui arrivavi con la tua applicazione, non capisco perché hanno deciso di chiudere”, dice l’ex marito di Elisabetta Gregoraci e padre di Nathan Falco.

Si prospettano notevoli ripercussioni economiche derivanti dall’abbassamento delle serrande dei locali notturni. Briatore che di questo senso degli affari ha fatto uno stile di vita è pronto a difendere la categoria con le unghie e con i denti. “Vuol dire che in Italia abbiamo 3mila aziende, 150mila addetti che non avranno il lavoro e più tutto quello che i locali generano: fornitori, chi ci vende alcolici, champagne. E’ una follia, potevamo avere le discoteche con un controllo di tranquillità, severo, invece diamo ai ragazzi un’altra batosta. Prima gli diciamo di vaccinarsi così possono andare in discoteca e poi gli diciamo che non possono.”, dice Briatore.

Briatore furibondo accusa il governo: “Non ci sarà nessun controllo”

“Dove andranno i ragazzi? Andranno dappertutto, sulle spiagge, siamo in estate, nelle case private, dove non ci sarà nessun controllo, per me è una cosa assurda, si dovevano aprire le discoteche in sicurezza”, questo è quanto sostiene con forza l’uomo che è diventato il portavoce delle esigenze imprenditoriali italiani.

Sembrava proprio che, dopo la campana vaccinale andata a buon fine, le cose potessero finalmente migliorare e si potesse tornare alla normalità, ma così non è stato e Flavio Briatore, che ha ritrovato la forma fisica, è davvero furioso. “Si decidano il vaccino serve o no, e il green pass? Comunque quella delle discoteche è assurda, i ragazzi invece di esser in un posto controllato con protocollo serio andranno in giro dappertutto, perché non pensate che andranno a dormire alle 10 di sera, per cui sarà un casino ma non c’è nessuno pratico che possa dire queste cose. Altre 3mila aziende che falliranno.. e poi si parla di recovery… con un cifra di 20milioni, che è il fatturato di due discoteche a Rimini… sono 3mila quindi prenderanno circa 500 euro ciascuno, una follia. E 150mila ragazzi quest’anno non lavoreranno. Continuiamo così, alé”, conclude con amarezza.