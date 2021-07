Rocco Casalino beccato con un uomo misterioso: ecco le foto in Puglia

Rocco Casalino si gode qualche giorno di sole e mare nella sua amata Puglia: l’ex portavoce dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è stato fotografato in compagnia.

Rocco Casalino non riesce a stare tranquillo neanche in vacanza: l’obiettivo curioso dei paparazzi è riuscito a beccare l’ex portavoce di Giuseppe Conte mentre sta trascorrendo qualche giorno in Puglia.

L’uomo che è stato l’ombra dell’ex presidente del Consiglio è stato immortalato in spiaggia da Novella 2000, ma a sorprendere è la strana compagnia che lo circonda.

Rocco Casalino: relax al mare con la mamma, ma non solo

Il settimanale diretto da Roberto Alessi setaccia le spiagge italiane in cerca dei Vip più celebri e mentre Beppe Grillo e Giuseppe Conte trascorrono qualche giorno di relax in Toscana prima di rimettersi al lavoro per trovare un accordo sulla direzione da prendere per il Movimento Cinque Stelle, Rocco Casalino è stato beccato in Puglia. L’uomo sembra davvero felice mentre prende il sole in compagnia di sua madre e di un uomo misterioso.

Le foto riportate da Novella 2000 arrivano da Cala di Rosa Marina, uno dei posti più incantevoli della Puglia, una spiaggia-gioiello che spunta all’interno dell’omonimo villaggio caratterizzato dalla presenza di macchia mediterranea. Ci troviamo vicino a Ostuni, nei pressi di Brindisi, nella straordinaria terra pugliese. Insieme a Rocco c’è sua madre, presenza costante a cui è legatissimo, come l’ex gieffino ha avuto modo di raccontare in diverse occasioni, soprattutto in occasione dell’uscita del suo libro autobiografico ‘Il Portavoce’.

Rocco Casalino e Josè Carlos Alvarez: di nuovo in crisi?

Ma non sono soli: insieme a loro si nota la presenza di un ragazzo barbuto e piuttosto prestante. Novella 2000 riporta anche le voci che circolano tra i bene informati a proposito dei rapporti che intercorrono tra Casalino e l’ospite misterioso. “I racconti che ci arrivano dalla spiaggia riferiscono che Casalino lo avrebbe conosciuto la mattina stessa e che poi i due (più la mamma) avrebbero passato la giornata al mare vicini, facendo anche il bagno insieme”, si legge sul settimanale.

Al fianco dell’ex portavoce non c’è traccia di Josè Carlos Alvarez: come è noto quest’ultimo fa coppia fissa con Casalino da oltre sei anni. Il rapporto tra i due è stato sempre caratterizzato da diversi tira e molla da oltre sei anni: è evidente che in questo momento i due si trovino in una situazione di distacco. Rocco sembra affrontare nel migliore dei modi il tempo che sta passando lontano da quello che è stato il suo ruolo istituzionale: negli anni l’uomo ha lottato molto per smarcarsi dall’etichetta di partecipante del Grande Fratello che gli era stata assegnata.

Con il tempo e lo studio, Rocco si è guadagnato un posto tra le persone influenti e sembrano davvero lontani i tempi della prima edizione del reality, quando Casalino era ancora uno sconosciuto e mostrava la parte più intima di sé sotto l’occhio vigile delle telecamere piazzate nella casa più spiata d’Italia.