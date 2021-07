Un Posto al Sole, stop alla soap: l’annuncio

La popolare soap di Rai 3 Un Posto al Sole va in vacanza, come molti programmi anche le storie della longeva fiction in onda tutti i giorni sul terzo canale della rete generalista si prende una pausa e lascia i telespettatori in attesa. La pausa estiva è stata annunciata nelle ore scorse durante la diretta social del venerdì di CasaUpas da Federica Castaladi, la social manager della serie TV che ha anche rivelato alcune importanti novità di cui si potrà godere appena la soap avrà ripreso la sua programmazione normale.

Un Posto al sole tra addii e ritorni

Dal 6 Agosto al 23 i fan di Un Posto al sole dovranno rinunciare all’appuntamento quotidiano e dovranno attendere le riprese della fiction per conoscere il destino dei personaggi che seguono con attenzione e costanza da tantissimi mesi. A quanto pare le puntate della soap alla sua ripresa saranno ricche di novità e sorprese, i protagonisti dovranno affrontare vicende inaspettate che coinvolgeranno anche i telespettatori fedeli. Sono anche previsti grandi ritorni e addii ma questo sono rivelazione non del tutto confermate. I rumors legati ad UPAS parlano in particolare del fatto che a divenire il centro della scena sarà soprattutto l’ospedale dove lavora Rossella.

A quanto pare il neo medico comincerà ad interagire con un nuovo personaggio che sarà molto importante per la sua vita, ma soprattutto per le vicende sentimentali. Tale misterioso personaggio è legato all’ospedale ma ancora non è noto in quale ruolo. Sembra invece certo che il personaggio interpretato da Michelangelo Tommaso non farà rientro nella vita della Sartori e questo lo ha confermato lo stesso attore deludendo gran parte dei fans della soap made in Italy. Previsti inoltre due grandi ritorni: Susanna Picardi e la madre Adele torneranno a vivacizzare le storie dei personaggi di UPAS, non è noto se ci sarà anche il marito Niko ma sembra che le vicende legata all’attrice siano decisamente molto appassionanti. Le due settimane di pausa estiva saranno lunghissime per i fans della soap che potranno tuttavia divertirsi nel seguire le vicende social dei popolari attori.

Un posto al sole pausa estiva: quando ricomincia

Un posto al sole è tra le soap made in Italy più seguite, la sua longevità e un pubblico costante gli consentono d’essere uno dei prodotti della terza rete più amato ma soprattutto più visto. Girato negli studi Rai di Napoli ha rischiato in più occasioni la chiusura ma il volere dei telespettatori e un impegno rilevante della produzione Rai sono sempre riusciti a salvare la grande famiglia della soap.

Fermatosi solo durante il lockdown dello scorso anno le registrazioni di Un Posto al sole sono ricominciate appena possibile, la soap ha infatti fatto compagnia al pubblico in un momento particolarmente difficile per il paese. Dai primi d’Agosto la soap va in vacanza ma tornerà con tante novità la fine del mese.