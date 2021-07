Annalisa look sensuale total black: l’ex di Amici incendia Instagram con gambe in primo piano

Ex allieva d’Amici Annalisa Scarrone in questi anni si è imposta al pubblico grazie ad un talento originale e molto sofisticato, la sua musica è amata e seguita e ogni suo singolo è un successo meritato. Dopo aver sbaragliato a Sanremo 2021 con il pezzo 10 Annalisa sta conquistando le hit estive con il singolo Movimento Lento cantata in coppia con Federico Rossi. Pezzo leggero e ironico mostra un volto diverso d’Annalisa, decisamente più sensuale alternativo e subordinato alla sua musica.

Annalisa Scarrone outfit pazzesco su IG: ecco come si è mostrata

Annalisa incanta anche sui social dove ha tantissimi fans, seguita in modo costante l’ex allieva d’Amici si mostra sempre in modo spontaneo e semplice. Iconica anche nella scelta dei look la cantante è molto amata per gli outfit originali, sempre eleganti e alla moda. Adora gli accessori che sceglie con cura ma soprattutto devono essere determinanti per la sua immagine. A Battiti Live ha indossato un bellissimo abito in maglina verde acqua che metteva in mostra le sue forme ma soprattutto le bellissime gambe. Il tutto coordinato a dei sandali con calzini a contrasto colore che completavano il look in modo alternativo: un mood decisamente da copiare!

In queste ore la cantante ha pubblicato un nuovo post dove appare con un look diverso, glamour e molto aggressivo: total black con gambe sempre in mostra e stivali. Un outfit che è stato apprezzato dai fans che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con lei: “Wowww ❤️🔥🔥🔥😈👅” ha scritto un fan. E ancora: “Che bella!”. Annalisa è molto amata dal pubblico che la sta aspettando per assistere al suo tour dopo la pausa legata alla pandemia che ha costretto molti artisti a sospendere le loro attività dal vivo, ma non il lavoro in sala registrazione. Sembra infatti che l’ex allieva d‘Amici in questi ultimo anno abbia sempre lavorato allietando chi la segue con costanza dal suo debutto con la musica.

Annalisa vs gli hater: “Essere femminili non significa…”

Anche Annalisa come tanti personaggi vip è spesso attaccata dagli haters a cui in alcune occasioni decide di rispondere. Recentemente è stata offesa per essersi mostrata con un look che metteva in evidenza il suo lato a non decisamente prosperoso: “Sei piatta come una tavola da surf“, le hanno scritto alcuni haters. Un commento a cui la cantante ha risposto parlando di femminilità in un’intervista rilasciata recentemente al settimanale Grazia:

“Noi donne non siamo tutte uguali, e questo è un valore che non va affossato con l’estetica, va valorizzato” ha poi aggiunto: “Essere femminili e farsi prendere sul serio, nel nostro mondo, spesso maschilista, non sempre sono aspetti che vanno d’accordo”. Le parole della cantante sono chiare e dirette a far comprendere che le offese sul suo fisico non la toccano minimamente.